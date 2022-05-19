https://ria.ru/20220519/rosatom-1789516107.html
"Росатом" разрабатывает меры по компенсации рисков для зарубежных проектов
"Росатом" разрабатывает меры по компенсации рисков для зарубежных проектов - РИА Новости, 19.05.2022
"Росатом" разрабатывает меры по компенсации рисков для зарубежных проектов
"Росатом" разрабатывает меры по компенсации возможных рисков для своих зарубежных проектов, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:15
2022-05-19T16:15
2022-05-19T16:15
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Росатом" разрабатывает меры по компенсации возможных рисков для своих зарубежных проектов, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг."Продолжаем реализовывать все наши международные проекты, пока они идут по плану. Видим риски с определенными отдельными проектами, разрабатываем соответствующие компенсирующие мероприятия", - сказал Лихачев. "Надеюсь, что подавляющее большинство из проектов будет успешно завершено", - добавил глава "Росатома".
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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
"Росатом" разрабатывает меры по компенсации рисков для зарубежных проектов
"Росатом" разрабатывает меры по компенсации возможных рисков для зарубежных проектов