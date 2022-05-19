https://ria.ru/20220519/riga-1789565996.html

В Латвии призвали проверить скандальный твит депутата о памятнике в Риге

В Латвии призвали проверить скандальный твит депутата о памятнике в Риге - РИА Новости, 19.05.2022

В Латвии призвали проверить скандальный твит депутата о памятнике в Риге

Депутат Русского союза Латвии (РСЛ) Андрей Пагор обратился в службу госбезопасности страны с призывом проверить скандальное высказывание депутата сейма... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:50

2022-05-19T18:50

2022-05-19T18:50

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россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Депутат Русского союза Латвии (РСЛ) Андрей Пагор обратился в службу госбезопасности страны с призывом проверить скандальное высказывание депутата сейма Александрса Кирнштейнса о памятнике Освободителям Риги на предмет нарушения уголовного закона Латвии, сообщила партия."Сегодня наш депутат елгавской городской думы, юрист Андрей Пагор обратился в Службу государственной безопасности с заявлением на высказывания депутата Сейма от Национального объединения Александра Кирштейнса", - сообщила партия в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).Как напоминает РСЛ, на прошлой неделе в твиттере Кирштейнс, комментируя ситуацию с забором вокруг Памятника Освободителям Риги, написал: "Всех с цветами нужно было впустить, а выход закрыть. После чего установить охранные вышки, туалеты, привезти кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец – в Москву!".Сообщается, что Пагор в своем заявлении просит СГБ проверить это высказывание парламентария, указывая, что оно нарушает статью 78 (Разжигание национальной, этнической или расовой ненависти) и вторую часть статьи 149 (Нарушение запрета на дискриминацию, совершенное должностным лицом) Уголовного закона Латвии.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.На фоне решения Латвии глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов говорил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220515/aktsiya-1788670562.html

https://ria.ru/20220519/pamyatnik-1789426015.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, латвия, россия, александр кирштейнс, рига