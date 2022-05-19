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Расходы россиян за месяц сократились на 16-18 процентов, выяснил "Ромир" - РИА Новости, 19.05.2022
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Расходы россиян за месяц сократились на 16-18 процентов, выяснил "Ромир"
Расходы россиян за месяц сократились на 16-18 процентов, выяснил "Ромир" - РИА Новости, 19.05.2022
Расходы россиян за месяц сократились на 16-18 процентов, выяснил "Ромир"
Повседневные номинальные расходы россиян в апреле сократились на 16,5% по сравнению с мартом, а по сравнению с прошлым годом - выросли на 6%, в свою очередь... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:16
2022-05-19T14:16
экономика
россия
ромир
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Повседневные номинальные расходы россиян в апреле сократились на 16,5% по сравнению с мартом, а по сравнению с прошлым годом - выросли на 6%, в свою очередь реальные расходы за месяц также упали - на 17,9%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир"."Согласно результатам исследования на базе единой панели данных "Ромир", в апреле 2022 года индекс повседневных номинальных (без поправки на инфляцию) расходов россиян составил 213%, что на 42 процентных пункта (16,5%) меньше, чем в марте. В годовой динамике индекс увеличился на 12 процентных пунктов (6%)", - говорится в исследовании.При этом индекс реальных расходов (с поправкой на инфляцию) в апреле составил 101% - реальные расходы сократились по сравнению с предшествующим месяцем на 22 процентных пункта (17,9%), и на 12 процентных пунктов (10,6%) по сравнению с апрелем прошлого года.Отмечается, что сильнее всего индекс сократился в Северо-Западном федеральном округе (на 18,3%). При этом в Уральском федеральном округе он сократился меньше, чем в других (на 13,1%).В среду холдинг сообщал, что средний чек жителя России за один поход в магазин в апреле текущего года уменьшился по сравнению с мартом на 43 рубля, или на 6,1%, и составил 658 рублей.Базой для расчета индексов являются ежедневно обновляемые данные по покупкам нескольких сотен категорий продовольственных и непродовольственных товаров. Трекинг осуществляется на базе единой панели данных "Ромир" с участием только верифицированных россиян. Выборка панели репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек.
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экономика, россия, ромир
14:16 19.05.2022
 
Расходы россиян за месяц сократились на 16-18 процентов, выяснил "Ромир"

"Ромир": реальные и номинальные расходы россиян за месяц сократились на 16-18%

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТерминал оплаты банковскими картами
Терминал оплаты банковскими картами - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Повседневные номинальные расходы россиян в апреле сократились на 16,5% по сравнению с мартом, а по сравнению с прошлым годом - выросли на 6%, в свою очередь реальные расходы за месяц также упали - на 17,9%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир".
"Согласно результатам исследования на базе единой панели данных "Ромир", в апреле 2022 года индекс повседневных номинальных (без поправки на инфляцию) расходов россиян составил 213%, что на 42 процентных пункта (16,5%) меньше, чем в марте. В годовой динамике индекс увеличился на 12 процентных пунктов (6%)", - говорится в исследовании.
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При этом индекс реальных расходов (с поправкой на инфляцию) в апреле составил 101% - реальные расходы сократились по сравнению с предшествующим месяцем на 22 процентных пункта (17,9%), и на 12 процентных пунктов (10,6%) по сравнению с апрелем прошлого года.
Отмечается, что сильнее всего индекс сократился в Северо-Западном федеральном округе (на 18,3%). При этом в Уральском федеральном округе он сократился меньше, чем в других (на 13,1%).
В среду холдинг сообщал, что средний чек жителя России за один поход в магазин в апреле текущего года уменьшился по сравнению с мартом на 43 рубля, или на 6,1%, и составил 658 рублей.
Базой для расчета индексов являются ежедневно обновляемые данные по покупкам нескольких сотен категорий продовольственных и непродовольственных товаров. Трекинг осуществляется на базе единой панели данных "Ромир" с участием только верифицированных россиян. Выборка панели репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек.
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