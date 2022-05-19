https://ria.ru/20220519/raketa-1789438882.html

Лукашенко рассчитывает до конца года разработать ракету типа "Искандер"

Лукашенко рассчитывает до конца года разработать ракету типа "Искандер" - РИА Новости, 19.05.2022

Лукашенко рассчитывает до конца года разработать ракету типа "Искандер"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает к концу 2022 года при содействии России разработать в стране ракету типа "Искандер". РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:51

2022-05-19T12:51

2022-05-19T12:59

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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает к концу 2022 года при содействии России разработать в стране ракету типа "Искандер".Ранее на полях саммита ОДКБ 16 мая в Москве президенты Белоруссии и России Лукашенко и Владимир Путин провели встречу. По информации главы белорусского государства, президенты обсудили ряд вопросов оборонно-промышленного комплекса, в частности, совместную работу в области ракетостроения. До этого Лукашенко говорил о договоренностях с Россией о помощи Минску в сфере ракетного производства, создании белорусской стороной своей новой ракеты, в том числе ракет образца "Искандер"."С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами быстрее создадим нормальную ракету - компетенций у них побольше. Мы и сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим ракету типа "Искандер", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

https://ria.ru/20220510/belorussiya-1787772910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

искандер, в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко