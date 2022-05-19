Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассчитывает до конца года разработать ракету типа "Искандер" - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/raketa-1789438882.html
Лукашенко рассчитывает до конца года разработать ракету типа "Искандер"
Лукашенко рассчитывает до конца года разработать ракету типа "Искандер" - РИА Новости, 19.05.2022
Лукашенко рассчитывает до конца года разработать ракету типа "Искандер"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает к концу 2022 года при содействии России разработать в стране ракету типа "Искандер". РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:51
2022-05-19T12:59
искандер
в мире
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787622823_0:0:3377:1900_1920x0_80_0_0_6f13133656ba67c311448c89d73e49e7.jpg
МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает к концу 2022 года при содействии России разработать в стране ракету типа "Искандер".Ранее на полях саммита ОДКБ 16 мая в Москве президенты Белоруссии и России Лукашенко и Владимир Путин провели встречу. По информации главы белорусского государства, президенты обсудили ряд вопросов оборонно-промышленного комплекса, в частности, совместную работу в области ракетостроения. До этого Лукашенко говорил о договоренностях с Россией о помощи Минску в сфере ракетного производства, создании белорусской стороной своей новой ракеты, в том числе ракет образца "Искандер"."С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами быстрее создадим нормальную ракету - компетенций у них побольше. Мы и сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим ракету типа "Искандер", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
https://ria.ru/20220510/belorussiya-1787772910.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787622823_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_1ba985b319e59c3d37ccb277a35be586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
искандер, в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
12:51 19.05.2022 (обновлено: 12:59 19.05.2022)
 
Лукашенко рассчитывает до конца года разработать ракету типа "Искандер"

Лукашенко рассчитывает до конца года разработать с помощью России ракету типа "Искандер"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде Победы в Москве
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М на военном параде Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде Победы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает к концу 2022 года при содействии России разработать в стране ракету типа "Искандер".
Ранее на полях саммита ОДКБ 16 мая в Москве президенты Белоруссии и России Лукашенко и Владимир Путин провели встречу. По информации главы белорусского государства, президенты обсудили ряд вопросов оборонно-промышленного комплекса, в частности, совместную работу в области ракетостроения. До этого Лукашенко говорил о договоренностях с Россией о помощи Минску в сфере ракетного производства, создании белорусской стороной своей новой ракеты, в том числе ракет образца "Искандер".
"С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами быстрее создадим нормальную ракету - компетенций у них побольше. Мы и сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим ракету типа "Искандер", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
Оперативно-тактический комплекс Искандер производит запуск ракеты
10 мая, 17:23
Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские С-400 и "Искандеры"
 
ИскандерВ миреРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала