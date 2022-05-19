12:51 19.05.2022 (обновлено: 12:59 19.05.2022)
Лукашенко рассчитывает до конца года разработать ракету типа "Искандер"
Лукашенко рассчитывает до конца года разработать с помощью России ракету типа "Искандер"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде Победы в Москве
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде Победы в Москве. Архивное фото
МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает к концу 2022 года при содействии России разработать в стране ракету типа "Искандер".
Ранее на полях саммита ОДКБ 16 мая в Москве президенты Белоруссии и России Лукашенко и Владимир Путин провели встречу. По информации главы белорусского государства, президенты обсудили ряд вопросов оборонно-промышленного комплекса, в частности, совместную работу в области ракетостроения. До этого Лукашенко говорил о договоренностях с Россией о помощи Минску в сфере ракетного производства, создании белорусской стороной своей новой ракеты, в том числе ракет образца "Искандер".
"С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами быстрее создадим нормальную ракету - компетенций у них побольше. Мы и сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим ракету типа "Искандер", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".