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"Союз" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк - РИА Новости, 19.05.2022
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"Союз" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк
"Союз" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк - РИА Новости, 19.05.2022
"Союз" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк
Космические войска осуществили с космодрома Плесецк успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" cо спутником в интересах министерства обороны, сообщили... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:18
2022-05-19T17:26
космос - риа наука
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Космические войска осуществили с космодрома Плесецк успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" cо спутником в интересах министерства обороны, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."В четверг, 19 мая, в 11 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в департаменте.Пуск прошел в штатном режиме. Ракета в 11.06 принята на сопровождение наземными средствами специалистами Космических войск ВКС.
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космос - риа наука, плесецк (космодром)
11:18 19.05.2022 (обновлено: 17:26 19.05.2022)
 
"Союз" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк

Ракету "Союз-2.1" с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк. 19 мая 2022
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1а с космодрома Плесецк. 19 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк. 19 мая 2022
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Космические войска осуществили с космодрома Плесецк успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" cо спутником в интересах министерства обороны, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В четверг, 19 мая, в 11 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в департаменте.
Пуск прошел в штатном режиме. Ракета в 11.06 принята на сопровождение наземными средствами специалистами Космических войск ВКС.
Ракета-носитель на стартовой площадке космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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