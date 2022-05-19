https://ria.ru/20220519/raketa-1789404648.html

"Союз" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк

"Союз" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк - РИА Новости, 19.05.2022

"Союз" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк

Космические войска осуществили с космодрома Плесецк успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" cо спутником в интересах министерства обороны, сообщили... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:18

2022-05-19T11:18

2022-05-19T17:26

космос - риа наука

плесецк (космодром)

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Космические войска осуществили с космодрома Плесецк успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" cо спутником в интересах министерства обороны, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."В четверг, 19 мая, в 11 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в департаменте.Пуск прошел в штатном режиме. Ракета в 11.06 принята на сопровождение наземными средствами специалистами Космических войск ВКС.

https://ria.ru/20220518/mks-1789254142.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, плесецк (космодром)