https://ria.ru/20220519/raketa-1789404648.html
"Союз" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк
"Союз" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк - РИА Новости, 19.05.2022
"Союз" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк
Космические войска осуществили с космодрома Плесецк успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" cо спутником в интересах министерства обороны, сообщили... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:18
2022-05-19T11:18
2022-05-19T17:26
космос - риа наука
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Космические войска осуществили с космодрома Плесецк успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" cо спутником в интересах министерства обороны, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."В четверг, 19 мая, в 11 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в департаменте.Пуск прошел в штатном режиме. Ракета в 11.06 принята на сопровождение наземными средствами специалистами Космических войск ВКС.
https://ria.ru/20220518/mks-1789254142.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, плесецк (космодром)
11:18 19.05.2022 (обновлено: 17:26 19.05.2022)
"Союз" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк
Ракету "Союз-2.1" с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Космические войска осуществили с космодрома Плесецк успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" cо спутником в интересах министерства обороны, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В четверг, 19 мая, в 11 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в департаменте.
Пуск прошел в штатном режиме. Ракета в 11.06 принята на сопровождение наземными средствами специалистами Космических войск ВКС
.