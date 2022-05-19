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"Русское радио-Украина" переименовали в "Радио Байрактар" - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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"Русское радио-Украина" переименовали в "Радио Байрактар"
"Русское радио-Украина" переименовали в "Радио Байрактар" - РИА Новости, 19.05.2022
"Русское радио-Украина" переименовали в "Радио Байрактар"
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сменил название и позывные радиостанции "Русское радио-Украина" на "Радио Байрактар". РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:13
2022-05-19T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сменил название и позывные радиостанции "Русское радио-Украина" на "Радио Байрактар".Bayraktar TB2 - модель турецкого ударного беспилотного летательного аппарата, широко применяемого украинскими войсками.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, россия, украина, киев, ситуация в днр и лнр
16:13 19.05.2022
 
"Русское радио-Украина" переименовали в "Радио Байрактар"

Нацсовет Украины переименовал "Русское радио" в "Радио Байрактар"

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сменил название и позывные радиостанции "Русское радио-Украина" на "Радио Байрактар".
Bayraktar TB2 - модель турецкого ударного беспилотного летательного аппарата, широко применяемого украинскими войсками.
"ООО "ТРО "Русское радио" - Украина" (позывные "Русское радио"), г. Киев, сменило свои позывные. Теперь в эфире эта радиостанция будет звучать как "Радио Байрактар", - говорится в сообщении на сайте Нацсовета.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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