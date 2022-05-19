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"Русское радио-Украина" переименовали в "Радио Байрактар"
"Русское радио-Украина" переименовали в "Радио Байрактар" - РИА Новости, 19.05.2022
"Русское радио-Украина" переименовали в "Радио Байрактар"
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сменил название и позывные радиостанции "Русское радио-Украина" на "Радио Байрактар". РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:13
2022-05-19T16:13
2022-05-19T16:13
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сменил название и позывные радиостанции "Русское радио-Украина" на "Радио Байрактар".Bayraktar TB2 - модель турецкого ударного беспилотного летательного аппарата, широко применяемого украинскими войсками.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, ситуация в днр и лнр
"Русское радио-Украина" переименовали в "Радио Байрактар"
Нацсовет Украины переименовал "Русское радио" в "Радио Байрактар"