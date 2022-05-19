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Рада предложила люстрировать депутатов, голосовавших за договоры с Россией - РИА Новости, 19.05.2022
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Рада предложила люстрировать депутатов, голосовавших за договоры с Россией
Рада предложила люстрировать депутатов, голосовавших за договоры с Россией - РИА Новости, 19.05.2022
Рада предложила люстрировать депутатов, голосовавших за договоры с Россией
Люстрировать всех депутатов Верховной рады VI и VII созывов, которые в 2010 году голосовали за соглашение с Россией по пребыванию Черноморского флота РФ в... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:07
2022-05-19T18:07
в мире
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россия
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Люстрировать всех депутатов Верховной рады VI и VII созывов, которые в 2010 году голосовали за соглашение с Россией по пребыванию Черноморского флота РФ в Крыму.Законопроект о расширении перечня критериев люстрации внесен на рассмотрение в украинский парламент.В тексте законопроекта предлагается люстрировать всех депутатов VI и VII созывов, голосами которых "27 апреля 2010 года ратифицировано соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения"); 16 января 2014 года принят пакет "диктаторских законов".Законопроектом предлагается запретить им занимать должности и участвовать в местных выборах в течение 10 лет.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти. В рамках так называемого процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича, некоторые из них оспорили свое увольнение в суде и были восстановлены в должности. Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Председатель Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.
https://ria.ru/20220512/izyatie-1788108949.html
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, республика крым
18:07 19.05.2022
 
Рада предложила люстрировать депутатов, голосовавших за договоры с Россией

Рада предложила люстрировать депутатов, проголосовавших в 2010 году за договор с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Люстрировать всех депутатов Верховной рады VI и VII созывов, которые в 2010 году голосовали за соглашение с Россией по пребыванию Черноморского флота РФ в Крыму.
Законопроект о расширении перечня критериев люстрации внесен на рассмотрение в украинский парламент.
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В тексте законопроекта предлагается люстрировать всех депутатов VI и VII созывов, голосами которых "27 апреля 2010 года ратифицировано соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения"); 16 января 2014 года принят пакет "диктаторских законов".
Законопроектом предлагается запретить им занимать должности и участвовать в местных выборах в течение 10 лет.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.
В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти. В рамках так называемого процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича, некоторые из них оспорили свое увольнение в суде и были восстановлены в должности. Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Председатель Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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