Рада предложила люстрировать депутатов, голосовавших за договоры с Россией
Рада предложила люстрировать депутатов, проголосовавших в 2010 году за договор с Россией
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Люстрировать всех депутатов Верховной рады VI и VII созывов, которые в 2010 году голосовали за соглашение с Россией по пребыванию Черноморского флота РФ в Крыму.
Законопроект о расширении перечня критериев люстрации внесен на рассмотрение в украинский парламент.
В тексте законопроекта предлагается люстрировать всех депутатов VI и VII созывов, голосами которых "27 апреля 2010 года ратифицировано соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения"); 16 января 2014 года принят пакет "диктаторских законов".
Законопроектом предлагается запретить им занимать должности и участвовать в местных выборах в течение 10 лет.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.
В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти. В рамках так называемого процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича, некоторые из них оспорили свое увольнение в суде и были восстановлены в должности. Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Председатель Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.