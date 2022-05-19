https://ria.ru/20220519/putin-1789492164.html

Путин проведет 20 мая заседание Совбеза

Путин проведет 20 мая заседание Совбеза - РИА Новости, 19.05.2022

Путин проведет 20 мая заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет 20 мая заседание Совбеза, участники обсудят проблемы повышения устойчивости и безопасности информационной... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:09

2022-05-19T15:09

2022-05-19T15:35

политика

владимир путин

николай патрушев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f507a74150880444c416943ed9c94aa3.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 20 мая заседание Совбеза, участники обсудят проблемы повышения устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля."Будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", — говорится в сообщении.С основным докладом, посвященным укреплению российского суверенитета в глобальном информационном пространстве, выступит секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в последние дни Россия подверглась широкомасштабным кибератакам.В начале мая Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны. Среди прочего, в соответствии с документом, с 1 января 2025 года в органам власти в России запрещается использовать средства защиты информации, созданные в недружественных странах.

https://ria.ru/20220517/instrumenty-1788977903.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, николай патрушев, россия