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Путин проведет 20 мая заседание Совбеза - РИА Новости, 19.05.2022
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Путин проведет 20 мая заседание Совбеза
Путин проведет 20 мая заседание Совбеза - РИА Новости, 19.05.2022
Путин проведет 20 мая заседание Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет 20 мая заседание Совбеза, участники обсудят проблемы повышения устойчивости и безопасности информационной... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:09
2022-05-19T15:35
политика
владимир путин
николай патрушев
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 20 мая заседание Совбеза, участники обсудят проблемы повышения устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля."Будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", — говорится в сообщении.С основным докладом, посвященным укреплению российского суверенитета в глобальном информационном пространстве, выступит секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в последние дни Россия подверглась широкомасштабным кибератакам.В начале мая Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны. Среди прочего, в соответствии с документом, с 1 января 2025 года в органам власти в России запрещается использовать средства защиты информации, созданные в недружественных странах.
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политика, владимир путин, николай патрушев, россия
15:09 19.05.2022 (обновлено: 15:35 19.05.2022)
 
Путин проведет 20 мая заседание Совбеза

Путин обсудит с Совбезом повышение устойчивости информационной инфраструктуры страны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 20 мая заседание Совбеза, участники обсудят проблемы повышения устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", — говорится в сообщении.
С основным докладом, посвященным укреплению российского суверенитета в глобальном информационном пространстве, выступит секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в последние дни Россия подверглась широкомасштабным кибератакам.
В начале мая Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны. Среди прочего, в соответствии с документом, с 1 января 2025 года в органам власти в России запрещается использовать средства защиты информации, созданные в недружественных странах.
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