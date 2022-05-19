https://ria.ru/20220519/putin-1789450186.html

Путин планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге России

Путин планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге России - РИА Новости, 19.05.2022

Путин планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге России

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге страны, сообщил помощник президента по... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:25

2022-05-19T13:25

2022-05-19T13:25

экономика

владимир путин

максим орешкин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге страны, сообщил помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".Он добавил, что "те точки, где у нас мощности погранпереходов, таможенной службы были достаточны, сейчас оказались неожиданно в дефиците"."Расшивка этих узких мест в быстром режиме - это важная история, чтобы обеспечить большую поставку товаров, как в российскую экономику, так и российского экспорта на внешние рынки", - добавил помощник президента."То, что делается сейчас, это вопросы трансграничных платежей в рублях и в других национальных валютах, важные вопросы, которые решаются с целью достичь эффекта на коротком горизонте, и понятно, что есть целый ряд долгосрочных стратегических решений в виде развития транспортно-логистических коридоров", - заключил Орешкин.

https://ria.ru/20220518/putin-1789353098.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, максим орешкин