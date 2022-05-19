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Путин планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге России - РИА Новости, 19.05.2022
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Путин планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге России
Путин планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге России - РИА Новости, 19.05.2022
Путин планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге России
Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге страны, сообщил помощник президента по... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:25
2022-05-19T13:25
экономика
владимир путин
максим орешкин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге страны, сообщил помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".Он добавил, что "те точки, где у нас мощности погранпереходов, таможенной службы были достаточны, сейчас оказались неожиданно в дефиците"."Расшивка этих узких мест в быстром режиме - это важная история, чтобы обеспечить большую поставку товаров, как в российскую экономику, так и российского экспорта на внешние рынки", - добавил помощник президента."То, что делается сейчас, это вопросы трансграничных платежей в рублях и в других национальных валютах, важные вопросы, которые решаются с целью достичь эффекта на коротком горизонте, и понятно, что есть целый ряд долгосрочных стратегических решений в виде развития транспортно-логистических коридоров", - заключил Орешкин.
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экономика, владимир путин, максим орешкин
13:25 19.05.2022
 
Путин планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге России

Орешкин: Путин планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге страны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами на юге страны, сообщил помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".

"Президент на одном из следующих совещаний на следующей неделе планирует рассмотреть ситуацию с транспортно-логистическими коридорами в южном направлении", - рассказал Орешкин.

Он добавил, что "те точки, где у нас мощности погранпереходов, таможенной службы были достаточны, сейчас оказались неожиданно в дефиците".
"Расшивка этих узких мест в быстром режиме - это важная история, чтобы обеспечить большую поставку товаров, как в российскую экономику, так и российского экспорта на внешние рынки", - добавил помощник президента.
"То, что делается сейчас, это вопросы трансграничных платежей в рублях и в других национальных валютах, важные вопросы, которые решаются с целью достичь эффекта на коротком горизонте, и понятно, что есть целый ряд долгосрочных стратегических решений в виде развития транспортно-логистических коридоров", - заключил Орешкин.
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