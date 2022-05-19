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Одобрение россиянами деятельности Путина выросло на четверть, заявил ВЦИОМ - РИА Новости, 19.05.2022
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Одобрение россиянами деятельности Путина выросло на четверть, заявил ВЦИОМ
Одобрение россиянами деятельности Путина выросло на четверть, заявил ВЦИОМ - РИА Новости, 19.05.2022
Одобрение россиянами деятельности Путина выросло на четверть, заявил ВЦИОМ
Одобрение россиянами деятельности Владимира Путина на посту президента России выросло на четверть после начала спецоперации на Украине, "точкой перелома" в... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:19
2022-05-19T13:19
россия
вциом
политика
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Одобрение россиянами деятельности Владимира Путина на посту президента России выросло на четверть после начала спецоперации на Украине, "точкой перелома" в рейтинге стал февраль, возник "донбасский консенсус", который может продлиться несколько лет, считает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров."Данные по ответу на вопрос - одобряете или не ободряете деятельность Путина на посту президента. Первая точка - 30 декабря 2021 года, тогда почти 62% (61.7) говорили "одобряю".... это было несколько месяцев назад, а теперь смотрим - дальше пошел рост. А теперь точка перелома - было 63,4, стало 70,4 - это данные конца февраля. То есть решение начать спецоперацию тут же отразилось на рейтинге Путина, поддержало его", - сказал Федоров, выступая на марафоне "Новые горизонты".Он отметил, что сейчас уровень поддержки составляет "77-78-79" процентов."То есть он вырос по сравнению с тем, что было до, примерно на четверть. Это то, что называют "донбасский консенсус", это высокая общественная поддержка президента - не просто как главы государства, но и как верховного главнокомандующего", - отметил Федоров.Термин "донбасский консенсус" отражает сплоченность россиян вокруг президента России, который принял решение о проведении спецоперации и возглавляет ее в качестве верховного главнокомандующего, пояснил гендиректор ВЦИОМ."Образовалась довольно широкая и сплоченная коалиция людей с разными взглядами, с разными подходами, с разными жизненными ценностями. И вот они объединены тем, что поддерживают президента, его решения, его курс на достаточно высоком уровне… Я думаю, что с этим "донбасским консенсусом" мы с вами будем жить еще как минимум несколько лет", - заключил Федоров.Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Марафон объединяет на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они делятся своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, богатой истории и уникальных традициях России, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры, искусства, спорта и других.
https://ria.ru/20220504/opros-1786841358.html
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россия, вциом, политика, владимир путин
13:19 19.05.2022
 
Одобрение россиянами деятельности Путина выросло на четверть, заявил ВЦИОМ

Гендиректор ВЦИОМ Федоров: одобрение россиянами деятельности Путина выросло на четверть

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Одобрение россиянами деятельности Владимира Путина на посту президента России выросло на четверть после начала спецоперации на Украине, "точкой перелома" в рейтинге стал февраль, возник "донбасский консенсус", который может продлиться несколько лет, считает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Данные по ответу на вопрос - одобряете или не ободряете деятельность Путина на посту президента. Первая точка - 30 декабря 2021 года, тогда почти 62% (61.7) говорили "одобряю".... это было несколько месяцев назад, а теперь смотрим - дальше пошел рост. А теперь точка перелома - было 63,4, стало 70,4 - это данные конца февраля. То есть решение начать спецоперацию тут же отразилось на рейтинге Путина, поддержало его", - сказал Федоров, выступая на марафоне "Новые горизонты".
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ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну
Он отметил, что сейчас уровень поддержки составляет "77-78-79" процентов.
"То есть он вырос по сравнению с тем, что было до, примерно на четверть. Это то, что называют "донбасский консенсус", это высокая общественная поддержка президента - не просто как главы государства, но и как верховного главнокомандующего", - отметил Федоров.
Термин "донбасский консенсус" отражает сплоченность россиян вокруг президента России, который принял решение о проведении спецоперации и возглавляет ее в качестве верховного главнокомандующего, пояснил гендиректор ВЦИОМ.
"Образовалась довольно широкая и сплоченная коалиция людей с разными взглядами, с разными подходами, с разными жизненными ценностями. И вот они объединены тем, что поддерживают президента, его решения, его курс на достаточно высоком уровне… Я думаю, что с этим "донбасским консенсусом" мы с вами будем жить еще как минимум несколько лет", - заключил Федоров.
Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Марафон объединяет на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они делятся своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, богатой истории и уникальных традициях России, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры, искусства, спорта и других.
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