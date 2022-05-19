Рейтинг@Mail.ru
В Ереване возобновились акции протеста - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/protesty-1789375483.html
В Ереване возобновились акции протеста
В Ереване возобновились акции протеста - РИА Новости, 19.05.2022
В Ереване возобновились акции протеста
Армянская оппозиция продолжает акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T07:44
2022-05-19T09:28
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
ереван
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789018250_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_21f555b290bc45a59391eab7505b8041.jpg
ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция продолжает акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Как заявлял вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, митинги 19 мая возобновятся с 07:00 мск. Оппозиционеры планируют провести шествие восемью группами, в основном с окраин к центру города. Еще одна акция протеста запланирована на 18:00 мск.Массовые митинги проходят по всей Армении с 25 апреля. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
https://ria.ru/20220518/protesty-1789259900.html
армения
нагорно-карабахская республика
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789018250_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_c8f81fcd4d485943837e94e9a06ce038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, нагорно-карабахская республика, ереван, никол пашинян
07:44 19.05.2022 (обновлено: 09:28 19.05.2022)
 
В Ереване возобновились акции протеста

В Ереване возобновились акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Ереване
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Акция протеста оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция продолжает акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Как заявлял вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, митинги 19 мая возобновятся с 07:00 мск. Оппозиционеры планируют провести шествие восемью группами, в основном с окраин к центру города. Еще одна акция протеста запланирована на 18:00 мск.
Массовые митинги проходят по всей Армении с 25 апреля. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 15:48
Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста
 
В миреАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаЕреванНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала