https://ria.ru/20220519/protesty-1789375483.html

В Ереване возобновились акции протеста

В Ереване возобновились акции протеста - РИА Новости, 19.05.2022

В Ереване возобновились акции протеста

Армянская оппозиция продолжает акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T07:44

2022-05-19T07:44

2022-05-19T09:28

в мире

армения

нагорно-карабахская республика

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция продолжает акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Как заявлял вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, митинги 19 мая возобновятся с 07:00 мск. Оппозиционеры планируют провести шествие восемью группами, в основном с окраин к центру города. Еще одна акция протеста запланирована на 18:00 мск.Массовые митинги проходят по всей Армении с 25 апреля. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.

https://ria.ru/20220518/protesty-1789259900.html

армения

нагорно-карабахская республика

ереван

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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, ереван, никол пашинян