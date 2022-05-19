https://ria.ru/20220519/protesty-1789375483.html
В Ереване возобновились акции протеста
В Ереване возобновились акции протеста - РИА Новости, 19.05.2022
В Ереване возобновились акции протеста
Армянская оппозиция продолжает акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T07:44
2022-05-19T07:44
2022-05-19T09:28
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армения
нагорно-карабахская республика
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция продолжает акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Как заявлял вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, митинги 19 мая возобновятся с 07:00 мск. Оппозиционеры планируют провести шествие восемью группами, в основном с окраин к центру города. Еще одна акция протеста запланирована на 18:00 мск.Массовые митинги проходят по всей Армении с 25 апреля. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
https://ria.ru/20220518/protesty-1789259900.html
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, ереван, никол пашинян
07:44 19.05.2022 (обновлено: 09:28 19.05.2022)
В Ереване возобновились акции протеста
В Ереване возобновились акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна