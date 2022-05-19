https://ria.ru/20220519/protest-1789405098.html
Сторонники молдавской оппозиции провели акцию протеста у здания парламента
Сторонники молдавской оппозиции провели акцию протеста у здания парламента - РИА Новости, 19.05.2022
Сторонники молдавской оппозиции провели акцию протеста у здания парламента
Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" протестовали в четверг перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:20
2022-05-19T11:20
2022-05-19T11:47
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" протестовали в четверг перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.Ранее оппозиционный "Блок коммунистов и социалистов" объявил о серии протестов в стране. Блок призвал остальные партии и организации присоединиться к Оппозиционной платформе, к готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор". В среду прошла первая акция – пикет перед зданием правительства."Мы выражаем свое недовольство росту цен, экономическому положению страны. Это следствие правления правящей партии и правительства", - сказала на митинге перед парламентом депутат от партии "Шор" Марина Таубер.В пикете участвовало порядка 100 человек, протестующие держали плакаты: "Молдавия хочет мира", "Долой правительство", "Хорошие времена настали?".Ранее акцию протеста провела в Кишиневе оппозиционная партия социалистов, которая входит в единый политический блок с коммунистами. Социалисты выступили за отставку главы Национального банка Октавиана Армашу. По мнению социалистов, Армашу не смог стабилизировать инфляционные процессы. На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия
11:20 19.05.2022 (обновлено: 11:47 19.05.2022)
Сторонники молдавской оппозиции провели акцию протеста у здания парламента
Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" провели протест у парламента страны
КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" протестовали в четверг перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оппозиционный "Блок коммунистов и социалистов" объявил о серии протестов в стране. Блок призвал остальные партии и организации присоединиться к Оппозиционной платформе, к готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор". В среду прошла первая акция – пикет перед зданием правительства.
"Мы выражаем свое недовольство росту цен, экономическому положению страны. Это следствие правления правящей партии и правительства", - сказала на митинге перед парламентом депутат от партии "Шор" Марина Таубер.
В пикете участвовало порядка 100 человек, протестующие держали плакаты: "Молдавия хочет мира", "Долой правительство", "Хорошие времена настали?".
Ранее акцию протеста провела в Кишиневе
оппозиционная партия социалистов, которая входит в единый политический блок с коммунистами. Социалисты выступили за отставку главы Национального банка Октавиана Армашу. По мнению социалистов, Армашу не смог стабилизировать инфляционные процессы. На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии
достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.