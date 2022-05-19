https://ria.ru/20220519/prostitutsiya-1789504666.html
В Испании собираются искоренить проституцию
В Испании собираются искоренить проституцию - РИА Новости, 19.05.2022
В Испании собираются искоренить проституцию
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) выступила в четверг с предложением принять закон об искоренении проституции, предусматривающий тюремное... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:43
2022-05-19T15:43
2022-05-19T15:43
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МАДРИД, 19 мая – РИА Новости. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) выступила в четверг с предложением принять закон об искоренении проституции, предусматривающий тюремное заключение для сутенеров, сообщает радиостанция Cadena Ser.Согласно законопроекту, лицам, предоставляющим помещения для проституции или держащим публичные дома, могут грозить тюремные сроки от 2 до 4 лет.Кроме того, предполагается введение наказаний для мужчин, пользующихся услугами проституток.По мнению заместителя генсека ИСРП Адрианы Ластры, Испания не может продолжать не замечать проблему проституции, которая представляет собой "грубое нарушение прав человека".Внося законопроект на рассмотрение в парламент, Ластра выразила надежду на то, что его поддержит большинство парламентских фракций.
https://ria.ru/20220518/trevoga-1789237223.html
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испания, в мире
В Испании собираются искоренить проституцию
Испанские социалисты предложили законопроект об искоренении проституции