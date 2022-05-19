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Решетников: проекты в ОЭЗ перспективны для работы с исламскими странами - РИА Новости, 19.05.2022
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Решетников: проекты в ОЭЗ перспективны для работы с исламскими странами
Решетников: проекты в ОЭЗ перспективны для работы с исламскими странами - РИА Новости, 19.05.2022
Решетников: проекты в ОЭЗ перспективны для работы с исламскими странами
Крайне перспективным направлением сотрудничества с исламскими странами являются совместные проекты на территориях технопарков, индустриальных зон, заявил... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:49
2022-05-19T22:49
республика татарстан
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Крайне перспективным направлением сотрудничества с исламскими странами являются совместные проекты на территориях технопарков, индустриальных зон, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022".По данным Минэкономразвития РФ, в настоящее время в российских особых экономических зонах зарегистрированы 14 резидентов с участием инвесторов из Турции, ОАЭ, Азербайджана, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана. Они осуществляют деятельность на территории шести регионов. Общий объем вложенных инвестиций указанными резидентами составляет 23,1 миллиарда рублей (4% от объема осуществленных инвестиций).В ходе посещения ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане Решетников напомнил, что в 2022 году правительство РФ совершенствует регулирование ОЭЗ: уточняется порядок создания, расширения и ликвидации ОЭЗ, упрощаются процедуры получения статуса резидента. Срок заключения соглашений с резидентами сократится с 40 до 15 рабочих дней. Сотрудничество с иностранными инвесторами, в том числе из исламских государств, по его словам, будет продолжено.Как сообщил заместитель премьер-министра Татарстана – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, в регионе сегодня успешно функционируют две особые экономические зоны: "Иннополис" и "Алабуга". В частности в "Алабуге" ведут деятельность сразу несколько резидентов из Турции – ООО "Хаят Кимья" (инвестиции - 11,8 миллиарда рублей ), ООО "Джошкуноз-Алабуга" (4 миллиарда рублей), ООО "ММК-Джошкуноз-Алабуга" (182,6 миллиона рублей), а также компания из ОАЭ, инвестировавшая в ООО "Аурус" 1,7 миллиарда рублей."За время своего успешного функционирования особые экономические зоны обеспечили значимый вклад в экономику республики: привлечено 213,2 миллиарда рублей частных инвестиций, создано 15,7 тысячи рабочих мест, сгенерировано 770,5 миллиарда рублей выручки", - отметил Шагиахметов.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, республика татарстан (татарстан)
22:49 19.05.2022
 
Решетников: проекты в ОЭЗ перспективны для работы с исламскими странами

Решетников назвал проекты в ОЭЗ перспективными для сотрудничества с исламскими странами

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Крайне перспективным направлением сотрудничества с исламскими странами являются совместные проекты на территориях технопарков, индустриальных зон, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022".
"В свою очередь, 14 резидентов из семи исламских стран оценили преимущества работы в особых экономических зонах в России. Считаем дальнейшее развитие совместных проектов на территории индустриальных зон, технопарков крайне перспективным направлением", - сказал Решетников.
По данным Минэкономразвития РФ, в настоящее время в российских особых экономических зонах зарегистрированы 14 резидентов с участием инвесторов из Турции, ОАЭ, Азербайджана, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана. Они осуществляют деятельность на территории шести регионов. Общий объем вложенных инвестиций указанными резидентами составляет 23,1 миллиарда рублей (4% от объема осуществленных инвестиций).
В ходе посещения ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане Решетников напомнил, что в 2022 году правительство РФ совершенствует регулирование ОЭЗ: уточняется порядок создания, расширения и ликвидации ОЭЗ, упрощаются процедуры получения статуса резидента. Срок заключения соглашений с резидентами сократится с 40 до 15 рабочих дней. Сотрудничество с иностранными инвесторами, в том числе из исламских государств, по его словам, будет продолжено.
Как сообщил заместитель премьер-министра Татарстана – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, в регионе сегодня успешно функционируют две особые экономические зоны: "Иннополис" и "Алабуга". В частности в "Алабуге" ведут деятельность сразу несколько резидентов из Турции – ООО "Хаят Кимья" (инвестиции - 11,8 миллиарда рублей ), ООО "Джошкуноз-Алабуга" (4 миллиарда рублей), ООО "ММК-Джошкуноз-Алабуга" (182,6 миллиона рублей), а также компания из ОАЭ, инвестировавшая в ООО "Аурус" 1,7 миллиарда рублей.
"За время своего успешного функционирования особые экономические зоны обеспечили значимый вклад в экономику республики: привлечено 213,2 миллиарда рублей частных инвестиций, создано 15,7 тысячи рабочих мест, сгенерировано 770,5 миллиарда рублей выручки", - отметил Шагиахметов.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 17:23Республика Татарстан
Минниханов: KazanSummit показывает исламскому миру возможности регионов
 
Республика ТатарстанЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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