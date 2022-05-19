https://ria.ru/20220519/primore-1789377367.html
В Приморье ликвидируют нефтяное пятно длиной около двух километров
В Приморье ликвидируют нефтяное пятно длиной около двух километров - РИА Новости, 19.05.2022
В Приморье ликвидируют нефтяное пятно длиной около двух километров
Специалисты ликвидируют последствия разлива мазута из законсервированного нефтеналивного пирса в бухте Рудная в Приморье, протяженность пятна – около 2... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T08:26
2022-05-19T08:26
2022-05-19T08:27
происшествия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Специалисты ликвидируют последствия разлива мазута из законсервированного нефтеналивного пирса в бухте Рудная в Приморье, протяженность пятна – около 2 километров, сообщил РИА Новости представитель Владивостокской природоохранной прокуратуры."Природоохранная прокуратура проводит проверку. Установлено, что источник утечки мазута – нефтеналивной пирс, который законсервировали в 2006-2007 году. При консервации он был освобожден от нефтепродуктов, но при разрушении пирса – предварительно, в зимний период, - остаточные нефтепродукты, которые там находились, попали в морскую среду. Образовалось пятно длиной 2 километра и шириной порядка 100 метров, вытянутое по направлению ветра", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что пятно нанесло на берег, произошло загрязнение береговой полосы. В среду начались работы по очистке и сбору загрязнённого грунта, его вывозу. В четверг работы продолжатся. Производился осмотр сотрудниками Росрыболовства и Росприроднадзора, были взяты пробы. Ростехнадзор изучал документацию на пирс."Специалисты не выявили фактов гибели водных биоресурсов. Сколько попало в воду нефтепродуктов – точно неизвестно. Владелец пирса устанавливается, сооружение долгое время не эксплуатировалось", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210811/razliv-1745316414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), приморский край
08:26 19.05.2022 (обновлено: 08:27 19.05.2022)
В Приморье ликвидируют нефтяное пятно длиной около двух километров
В приморской бухте Рудная разлился мазут из законсервированного нефтеналивного пирса
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Специалисты ликвидируют последствия разлива мазута из законсервированного нефтеналивного пирса в бухте Рудная в Приморье, протяженность пятна – около 2 километров, сообщил РИА Новости представитель Владивостокской природоохранной прокуратуры.
"Природоохранная прокуратура проводит проверку. Установлено, что источник утечки мазута – нефтеналивной пирс, который законсервировали в 2006-2007 году. При консервации он был освобожден от нефтепродуктов, но при разрушении пирса – предварительно, в зимний период, - остаточные нефтепродукты, которые там находились, попали в морскую среду. Образовалось пятно длиной 2 километра и шириной порядка 100 метров, вытянутое по направлению ветра", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пятно нанесло на берег, произошло загрязнение береговой полосы. В среду начались работы по очистке и сбору загрязнённого грунта, его вывозу. В четверг работы продолжатся. Производился осмотр сотрудниками Росрыболовства
и Росприроднадзора
, были взяты пробы. Ростехнадзор
изучал документацию на пирс.
"Специалисты не выявили фактов гибели водных биоресурсов. Сколько попало в воду нефтепродуктов – точно неизвестно. Владелец пирса устанавливается, сооружение долгое время не эксплуатировалось", - отметил собеседник агентства.