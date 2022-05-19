https://ria.ru/20220519/prikhodko-1789444445.html

В Горловке заявили о невозможности возобновления "нормандского формата"

В Горловке заявили о невозможности возобновления "нормандского формата" - РИА Новости, 19.05.2022

В Горловке заявили о невозможности возобновления "нормандского формата"

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что никакого возобновления "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина) по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:10

2022-05-19T13:10

2022-05-19T13:10

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

андрей мельников

украина

россия

германия

горловка

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что никакого возобновления "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина) по урегулированию конфликта на Украине быть не может.Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в четверг призвал возобновить работу "нормандского формата" для заключения перемирия.Он добавил, что Киев делает такие заявления, потому что его "фронт трещит по швам".Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

https://ria.ru/20220519/peremirie-1789426408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, андрей мельников, украина, россия, германия, горловка, днр