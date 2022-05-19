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В Кремле оценили перспективы запуска "Северного потока — 2"
В Кремле оценили перспективы запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.05.2022
В Кремле оценили перспективы запуска "Северного потока — 2"
Европа будет нуждаться в проекте "Северный поток 2", что бы там сейчас ни говорили, но в нынешней ситуации рассчитывать на его запуск бесперспективно, заявил... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:49
2022-05-19T13:49
2022-05-19T13:53
европа
в мире
северный поток — 2
дмитрий песков
россия
александр новак
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Европа будет нуждаться в проекте "Северный поток 2", что бы там сейчас ни говорили, но в нынешней ситуации рассчитывать на его запуск бесперспективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток 2" вряд ли будет запущен в ближайшее время из-за политической конъюнктуры."В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчиво, бесперспективно возлагать какие-то надежды на это (запуск "Северного потока 2" - ред.), учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, прежде всего, наверное, Германии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли запущен "Северный поток 2" когда-нибудь."Тем не менее все-таки инфраструктура этого проекта готова, какое-то время в рабочем состоянии пролежит на дне моря. И это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, чтобы она ни говорила. А дальше посмотрим. Сейчас - никаких надежд", - заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, в мире, северный поток — 2, дмитрий песков, россия, александр новак
13:49 19.05.2022 (обновлено: 13:53 19.05.2022)
В Кремле оценили перспективы запуска "Северного потока — 2"
Песков считает, что рассчитывать на запуск "Северного потока — 2" пока бесперспективно
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Европа будет нуждаться в проекте "Северный поток 2", что бы там сейчас ни говорили, но в нынешней ситуации рассчитывать на его запуск бесперспективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак
заявил, что газопровод "Северный поток 2
" вряд ли будет запущен в ближайшее время из-за политической конъюнктуры.
"В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчиво, бесперспективно возлагать какие-то надежды на это (запуск "Северного потока 2" - ред.), учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, прежде всего, наверное, Германии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли запущен "Северный поток 2" когда-нибудь.
"Тем не менее все-таки инфраструктура этого проекта готова, какое-то время в рабочем состоянии пролежит на дне моря. И это будет тот самый проект, в котором Европа
будет нуждаться, чтобы она ни говорила. А дальше посмотрим. Сейчас - никаких надежд", - заключил он.