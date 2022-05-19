https://ria.ru/20220519/potok-1789458184.html

В Кремле оценили перспективы запуска "Северного потока — 2"

В Кремле оценили перспективы запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.05.2022

В Кремле оценили перспективы запуска "Северного потока — 2"

Европа будет нуждаться в проекте "Северный поток 2", что бы там сейчас ни говорили, но в нынешней ситуации рассчитывать на его запуск бесперспективно, заявил... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:49

2022-05-19T13:49

2022-05-19T13:53

европа

в мире

северный поток — 2

дмитрий песков

россия

александр новак

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Европа будет нуждаться в проекте "Северный поток 2", что бы там сейчас ни говорили, но в нынешней ситуации рассчитывать на его запуск бесперспективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток 2" вряд ли будет запущен в ближайшее время из-за политической конъюнктуры."В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчиво, бесперспективно возлагать какие-то надежды на это (запуск "Северного потока 2" - ред.), учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, прежде всего, наверное, Германии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли запущен "Северный поток 2" когда-нибудь."Тем не менее все-таки инфраструктура этого проекта готова, какое-то время в рабочем состоянии пролежит на дне моря. И это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, чтобы она ни говорила. А дальше посмотрим. Сейчас - никаких надежд", - заключил он.

https://ria.ru/20220514/antonov-1788609394.html

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

европа, в мире, северный поток — 2, дмитрий песков, россия, александр новак