https://ria.ru/20220519/potok-1789395650.html

Новак оценил перспективы запуска "Северного потока — 2"

Новак оценил перспективы запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.05.2022

Новак оценил перспективы запуска "Северного потока — 2"

Газопровод "Северный поток — 2" вряд ли запустят в ближайшее время, но Европе он нужен, заявил российский вице-премьер Александр Новак на просветительском... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:37

2022-05-19T10:37

2022-05-19T11:24

экономика

северный поток — 2

александр новак

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" вряд ли запустят в ближайшее время, но Европе он нужен, заявил российский вице-премьер Александр Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты".Он напомнил, что проект заморозили по политическим мотивам — и по той же причине его вряд ли введут в строй."Но в то же время потребность в нем есть для европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе газе. В будущем, я думаю, он будет востребован. Он достаточно технологичен", — сказал вице-премьер."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось в сентябре прошлого года, к декабрю газопровод был полностью готов к эксплуатации. Он должен был ежегодно перекачивать 55 миллиардов кубометров газа, но после начала российской спецоперации на Украине власти Германии остановили сертификацию. Как заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, проект фактически заморожен.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе заговорили об эмбарго на российские энергоресурсы, хотя власти многих стран признают, что не могут отказаться от импорта газа.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Москва ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях.

https://ria.ru/20220515/gazprom-1788535563.html

https://ria.ru/20220514/antonov-1788609394.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, северный поток — 2, александр новак