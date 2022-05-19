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Новак оценил перспективы запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.05.2022
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Новак оценил перспективы запуска "Северного потока — 2"
Новак оценил перспективы запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.05.2022
Новак оценил перспективы запуска "Северного потока — 2"
Газопровод "Северный поток — 2" вряд ли запустят в ближайшее время, но Европе он нужен, заявил российский вице-премьер Александр Новак на просветительском... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:37
2022-05-19T11:24
экономика
северный поток — 2
александр новак
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" вряд ли запустят в ближайшее время, но Европе он нужен, заявил российский вице-премьер Александр Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты".Он напомнил, что проект заморозили по политическим мотивам — и по той же причине его вряд ли введут в строй."Но в то же время потребность в нем есть для европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе газе. В будущем, я думаю, он будет востребован. Он достаточно технологичен", — сказал вице-премьер."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось в сентябре прошлого года, к декабрю газопровод был полностью готов к эксплуатации. Он должен был ежегодно перекачивать 55 миллиардов кубометров газа, но после начала российской спецоперации на Украине власти Германии остановили сертификацию. Как заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, проект фактически заморожен.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе заговорили об эмбарго на российские энергоресурсы, хотя власти многих стран признают, что не могут отказаться от импорта газа.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Москва ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях.
https://ria.ru/20220515/gazprom-1788535563.html
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экономика, северный поток — 2, александр новак
10:37 19.05.2022 (обновлено: 11:24 19.05.2022)
 
Новак оценил перспективы запуска "Северного потока — 2"

Вице-премьер Новак не ждет запуска "Северного потока — 2" в ближайшее время

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2"
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" вряд ли запустят в ближайшее время, но Европе он нужен, заявил российский вице-премьер Александр Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты".
Он напомнил, что проект заморозили по политическим мотивам — и по той же причине его вряд ли введут в строй.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 08:00
У "Газпрома" и Европы появилась общая цель
"Но в то же время потребность в нем есть для европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе газе. В будущем, я думаю, он будет востребован. Он достаточно технологичен", — сказал вице-премьер.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось в сентябре прошлого года, к декабрю газопровод был полностью готов к эксплуатации. Он должен был ежегодно перекачивать 55 миллиардов кубометров газа, но после начала российской спецоперации на Украине власти Германии остановили сертификацию. Как заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, проект фактически заморожен.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе заговорили об эмбарго на российские энергоресурсы, хотя власти многих стран признают, что не могут отказаться от импорта газа.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Москва ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях.
Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 23:56
Антонов: зависший "Северный поток — 2" сделал Европу более зависимой от США
 
ЭкономикаСеверный поток — 2Александр Новак
 
 
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