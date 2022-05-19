https://ria.ru/20220519/postavki-1789364463.html

Вашингтон месяцами отказывается поставлять в Киев РСЗО, сообщили СМИ

Вашингтон месяцами отказывается поставлять в Киев РСЗО, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022

Вашингтон месяцами отказывается поставлять в Киев РСЗО, сообщили СМИ

Киев в течение нескольких месяцев просит США поставить высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, но Вашингтон не спешит соглашаться, опасаясь... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T00:10

2022-05-19T00:10

2022-05-19T00:30

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Киев в течение нескольких месяцев просит США поставить высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, но Вашингтон не спешит соглашаться, опасаясь затягивания и эскалации украинского конфликта, пишет газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Согласно публикации, в последнее время представители Киева "все сильнее разочаровываются в том, что администрация Джо Байдена сопротивляется передаче ракетных систем большой дальности" производства". Эти вооружения, с точки зрения Украины, имеют решающее значение в контексте боевых действий на Донбассе, отмечает газета.Другой источник сообщил, что поставки таких вооружений находятся на этапе "активного обсуждения". Вместе с тем, он указывает, что каких-либо временных рамок для достижения возможного соглашения по данному вопросу пока нет.Как следует из материала газеты, США за последние месяцы через своих восточноевропейских союзников тайно передали Украине несколько единиц РСЗО еще советского образца. Однако Киев настаивает на поставках более точных и мощных американских систем, стремясь "остановить продвижение России на Донбассе".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789271689.html

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в мире, сша, вашингтон, украина, киев, джо байден, владимир путин, россия