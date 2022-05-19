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Вашингтон месяцами отказывается поставлять в Киев РСЗО, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/postavki-1789364463.html
Вашингтон месяцами отказывается поставлять в Киев РСЗО, сообщили СМИ
Вашингтон месяцами отказывается поставлять в Киев РСЗО, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
Вашингтон месяцами отказывается поставлять в Киев РСЗО, сообщили СМИ
Киев в течение нескольких месяцев просит США поставить высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, но Вашингтон не спешит соглашаться, опасаясь... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T00:10
2022-05-19T00:30
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вашингтон
украина
киев
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Киев в течение нескольких месяцев просит США поставить высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, но Вашингтон не спешит соглашаться, опасаясь затягивания и эскалации украинского конфликта, пишет газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Согласно публикации, в последнее время представители Киева "все сильнее разочаровываются в том, что администрация Джо Байдена сопротивляется передаче ракетных систем большой дальности" производства". Эти вооружения, с точки зрения Украины, имеют решающее значение в контексте боевых действий на Донбассе, отмечает газета.Другой источник сообщил, что поставки таких вооружений находятся на этапе "активного обсуждения". Вместе с тем, он указывает, что каких-либо временных рамок для достижения возможного соглашения по данному вопросу пока нет.Как следует из материала газеты, США за последние месяцы через своих восточноевропейских союзников тайно передали Украине несколько единиц РСЗО еще советского образца. Однако Киев настаивает на поставках более точных и мощных американских систем, стремясь "остановить продвижение России на Донбассе".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html
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в мире, сша, вашингтон, украина, киев, джо байден, владимир путин, россия
00:10 19.05.2022 (обновлено: 00:30 19.05.2022)
 
Вашингтон месяцами отказывается поставлять в Киев РСЗО, сообщили СМИ

Politico: Вашингтон отказывается от поставок РСЗО Киеву, чтобы не затягивать конфликт

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный в Броварах, Киевская область
Украинский военный в Броварах, Киевская область - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный в Броварах, Киевская область. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Киев в течение нескольких месяцев просит США поставить высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, но Вашингтон не спешит соглашаться, опасаясь затягивания и эскалации украинского конфликта, пишет газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Согласно публикации, в последнее время представители Киева "все сильнее разочаровываются в том, что администрация Джо Байдена сопротивляется передаче ракетных систем большой дальности" производства". Эти вооружения, с точки зрения Украины, имеют решающее значение в контексте боевых действий на Донбассе, отмечает газета.
"Чиновники из украинского правительства в течение трех месяцев просят США поставить РСЗО", — утверждают источники. Вместе с тем, они отмечают опасения со стороны Белого дома о том, что данные системы могут быть использованы для нанесения ударов по территории России, что спровоцирует "расширение и затягивание конфликта с Украиной".
Другой источник сообщил, что поставки таких вооружений находятся на этапе "активного обсуждения". Вместе с тем, он указывает, что каких-либо временных рамок для достижения возможного соглашения по данному вопросу пока нет.
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Как следует из материала газеты, США за последние месяцы через своих восточноевропейских союзников тайно передали Украине несколько единиц РСЗО еще советского образца. Однако Киев настаивает на поставках более точных и мощных американских систем, стремясь "остановить продвижение России на Донбассе".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВашингтонУкраинаКиевДжо БайденВладимир ПутинРоссия
 
 
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