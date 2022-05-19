https://ria.ru/20220519/posolstvo-1789441639.html
Швейцария возобновит работу своего посольства в Киеве в ближайшие дни
Швейцария возобновит работу своего посольства в Киеве в ближайшие дни - РИА Новости, 19.05.2022
Швейцария возобновит работу своего посольства в Киеве в ближайшие дни
Посольство Швейцарии в Киеве, закрытое в конце февраля по соображениям безопасности, в ближайшие дни возобновит свою работу, говорится в заявлении Федерального... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:01
2022-05-19T13:01
2022-05-19T13:01
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ЦЮРИХ, 19 мая - РИА Новости. Посольство Швейцарии в Киеве, закрытое в конце февраля по соображениям безопасности, в ближайшие дни возобновит свою работу, говорится в заявлении Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны.Сообщается, что соответствующее решение было принято президентом Швейцарии, который также возглавляет МИД страны, Иньяцио Кассисом. Предполагается, что вначале в Киев вернутся швейцарский посол в Киеве Клод Уайлд и еще четыре сотрудника посольства.Отмечается, что присутствие посла Швейцарии и его команды в столице Украины "облегчит контакт с украинскими властями, что также важно в свете Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лугано 4 и 5 июля".Власти Швейцарии считают ситуацию в Киеве "достаточно безопасной" для возвращения дипломатического персонала. При этом отмечается, что "если обстановка ухудшится и возникнет чрезвычайная ситуация, команда должна иметь возможность покинуть страну в кратчайшие сроки".По данным МИД Швейцарии, представительства более 40 государств возобновили работу в Киеве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/shveytsariya-1789273132.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, швейцария, киев, украина, мид швейцарии
Швейцария возобновит работу своего посольства в Киеве в ближайшие дни
Швейцария возобновит работу посольства в Киеве, которое было закрыто с конца февраля
ЦЮРИХ, 19 мая - РИА Новости. Посольство Швейцарии в Киеве, закрытое в конце февраля по соображениям безопасности, в ближайшие дни возобновит свою работу, говорится в заявлении Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны.
"Через два с половиной месяца после временного закрытия Швейцария вновь открывает свое посольство на Украине: пять сотрудников МИД вернутся в Киев в течение следующих нескольких дней. Это решение основано на глубоком анализе ситуации с безопасностью в украинской столице", - говорится в заявлении министерства.
Сообщается, что соответствующее решение было принято президентом Швейцарии
, который также возглавляет МИД страны, Иньяцио Кассисом. Предполагается, что вначале в Киев
вернутся швейцарский посол в Киеве Клод Уайлд и еще четыре сотрудника посольства.
Отмечается, что присутствие посла Швейцарии и его команды в столице Украины
"облегчит контакт с украинскими властями, что также важно в свете Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лугано 4 и 5 июля".
Власти Швейцарии считают ситуацию в Киеве "достаточно безопасной" для возвращения дипломатического персонала. При этом отмечается, что "если обстановка ухудшится и возникнет чрезвычайная ситуация, команда должна иметь возможность покинуть страну в кратчайшие сроки".
По данным МИД Швейцарии, представительства более 40 государств возобновили работу в Киеве.