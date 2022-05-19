https://ria.ru/20220519/posolstvo-1789441639.html

Швейцария возобновит работу своего посольства в Киеве в ближайшие дни

Швейцария возобновит работу своего посольства в Киеве в ближайшие дни - РИА Новости, 19.05.2022

Швейцария возобновит работу своего посольства в Киеве в ближайшие дни

Посольство Швейцарии в Киеве, закрытое в конце февраля по соображениям безопасности, в ближайшие дни возобновит свою работу, говорится в заявлении Федерального... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:01

2022-05-19T13:01

2022-05-19T13:01

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ЦЮРИХ, 19 мая - РИА Новости. Посольство Швейцарии в Киеве, закрытое в конце февраля по соображениям безопасности, в ближайшие дни возобновит свою работу, говорится в заявлении Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны.Сообщается, что соответствующее решение было принято президентом Швейцарии, который также возглавляет МИД страны, Иньяцио Кассисом. Предполагается, что вначале в Киев вернутся швейцарский посол в Киеве Клод Уайлд и еще четыре сотрудника посольства.Отмечается, что присутствие посла Швейцарии и его команды в столице Украины "облегчит контакт с украинскими властями, что также важно в свете Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лугано 4 и 5 июля".Власти Швейцарии считают ситуацию в Киеве "достаточно безопасной" для возвращения дипломатического персонала. При этом отмечается, что "если обстановка ухудшится и возникнет чрезвычайная ситуация, команда должна иметь возможность покинуть страну в кратчайшие сроки".По данным МИД Швейцарии, представительства более 40 государств возобновили работу в Киеве.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/shveytsariya-1789273132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, швейцария, киев, украина, мид швейцарии