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Сенат США утвердил Бриджит Бринк на пост посла на Украине
Сенат США утвердил Бриджит Бринк на пост посла на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
Сенат США утвердил Бриджит Бринк на пост посла на Украине
Американские сенаторы утвердили назначение Бриджит Бринк на должность посла США на Украине. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T04:42
2022-05-19T04:42
2022-05-19T05:01
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Американские сенаторы утвердили назначение Бриджит Бринк на должность посла США на Украине.Кандидатура была одобрена единогласно.Бринк сейчас занимает пост посла в Словакии. На Украине у США не было полноценного посла с 2019 года, когда тогдашний президент Дональд Трамп уволил Мари Йованович.Кадровый дипломат с 25-летним стажем, выпускница Лондонской школы экономики и политических наук, Бринк владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки. В госдепартаменте, а также Совете национальной безопасности она занималась Восточной Европой, Балканами и постсоветским пространством, работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии.
https://ria.ru/20220518/ssha-1789362612.html
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в мире, сша, вашингтон, чак шумер, словакия, украина, дональд трамп, мари йованович, бриджит бринк
04:42 19.05.2022 (обновлено: 05:01 19.05.2022)
Сенат США утвердил Бриджит Бринк на пост посла на Украине
Сенат США утвердили назначение Бриджит Бринк на должность посла на Украине