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Россия доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гумпомощи - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/pomosch-1789612810.html
Россия доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гумпомощи - РИА Новости, 19.05.2022
Россия доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гумпомощи
Россия с начала марта доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гуманитарной помощи, людям передали предметы первой необходимости, продукты, лекарства и... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T23:23
2022-05-19T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия с начала марта доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гуманитарной помощи, людям передали предметы первой необходимости, продукты, лекарства и медицинские изделия, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 20 973,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что проведены 1025 гуманитарных акций. По его словам, три акции организованы за прошедшие сутки в ДНР и Харьковской области, мирному населению передано 245 тонн гумпомощи."19 мая 2022 года проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 281 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия
23:23 19.05.2022
 
Россия доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРаздача хлеба местным жителям в Мариуполе
Раздача хлеба местным жителям в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Раздача хлеба местным жителям в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия с начала марта доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гуманитарной помощи, людям передали предметы первой необходимости, продукты, лекарства и медицинские изделия, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 20 973,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что проведены 1025 гуманитарных акций. По его словам, три акции организованы за прошедшие сутки в ДНР и Харьковской области, мирному населению передано 245 тонн гумпомощи.
"19 мая 2022 года проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 281 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
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