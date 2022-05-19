https://ria.ru/20220519/pomosch-1789612810.html

Россия доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гумпомощи - РИА Новости, 19.05.2022

Россия доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гумпомощи

Россия с начала марта доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гуманитарной помощи, людям передали предметы первой необходимости, продукты, лекарства и... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:23

2022-05-19T23:23

2022-05-19T23:23

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия с начала марта доставила на Украину почти 21 тысячу тонн гуманитарной помощи, людям передали предметы первой необходимости, продукты, лекарства и медицинские изделия, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 20 973,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что проведены 1025 гуманитарных акций. По его словам, три акции организованы за прошедшие сутки в ДНР и Харьковской области, мирному населению передано 245 тонн гумпомощи."19 мая 2022 года проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 281 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия