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Пентагон сообщил о намерении США передать Украине 18 гаубиц - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/pomosch-1789602233.html
Пентагон сообщил о намерении США передать Украине 18 гаубиц
Пентагон сообщил о намерении США передать Украине 18 гаубиц - РИА Новости, 19.05.2022
Пентагон сообщил о намерении США передать Украине 18 гаубиц
США предоставят Украине 18 гаубиц с автомобилями для их буксировки и три контрбатарейных радара в рамках новых поставок, санкционированных президентом Джо... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:12
2022-05-19T22:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
пентагон
ситуация в днр и лнр
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США предоставят Украине 18 гаубиц с автомобилями для их буксировки и три контрбатарейных радара в рамках новых поставок, санкционированных президентом Джо Байденом, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Поставки из наличия американских вооруженных сил на сумму в 100 миллионов долларов исчерпывают санкционированный конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине, однако уже в четверг законодатели утвердили дополнительный пакет военной, экономической и гуманитарной помощи на рекордные 40 миллиардов долларов."В этом пакете будут 18 гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 тактических автомобилей для их буксировки", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.США также передадут украинским войскам три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36."Эти вещи начнут перебрасываться очень, очень быстро", - сказал Кирби.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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в мире, сша, украина, пентагон, ситуация в днр и лнр, джон кирби
22:12 19.05.2022 (обновлено: 22:13 19.05.2022)
 
Пентагон сообщил о намерении США передать Украине 18 гаубиц

Пентагон сообщил, что США передадут Украине 18 гаубиц и три контрбатарейных радара

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США предоставят Украине 18 гаубиц с автомобилями для их буксировки и три контрбатарейных радара в рамках новых поставок, санкционированных президентом Джо Байденом, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Поставки из наличия американских вооруженных сил на сумму в 100 миллионов долларов исчерпывают санкционированный конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине, однако уже в четверг законодатели утвердили дополнительный пакет военной, экономической и гуманитарной помощи на рекордные 40 миллиардов долларов.
"В этом пакете будут 18 гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 тактических автомобилей для их буксировки", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.
США также передадут украинским войскам три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
"Эти вещи начнут перебрасываться очень, очень быстро", - сказал Кирби.
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