https://ria.ru/20220519/pomosch-1789602233.html

Пентагон сообщил о намерении США передать Украине 18 гаубиц

Пентагон сообщил о намерении США передать Украине 18 гаубиц - РИА Новости, 19.05.2022

Пентагон сообщил о намерении США передать Украине 18 гаубиц

США предоставят Украине 18 гаубиц с автомобилями для их буксировки и три контрбатарейных радара в рамках новых поставок, санкционированных президентом Джо... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:12

2022-05-19T22:12

2022-05-19T22:13

специальная военная операция на украине

в мире

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ситуация в днр и лнр

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США предоставят Украине 18 гаубиц с автомобилями для их буксировки и три контрбатарейных радара в рамках новых поставок, санкционированных президентом Джо Байденом, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Поставки из наличия американских вооруженных сил на сумму в 100 миллионов долларов исчерпывают санкционированный конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине, однако уже в четверг законодатели утвердили дополнительный пакет военной, экономической и гуманитарной помощи на рекордные 40 миллиардов долларов."В этом пакете будут 18 гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 тактических автомобилей для их буксировки", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.США также передадут украинским войскам три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36."Эти вещи начнут перебрасываться очень, очень быстро", - сказал Кирби.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, украина, пентагон, ситуация в днр и лнр, джон кирби