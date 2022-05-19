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Сенат США утвердил помощь Украине на 40 миллиардов долларов - РИА Новости, 19.05.2022
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Сенат США утвердил помощь Украине на 40 миллиардов долларов
Сенат США утвердил помощь Украине на 40 миллиардов долларов - РИА Новости, 19.05.2022
Сенат США утвердил помощь Украине на 40 миллиардов долларов
Сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:00
2022-05-19T21:45
в мире
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сша
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену.За инициативу, ранее одобренную палатой представителей, уже проголосовал 51 из 100 сенаторов.Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране. Конгресс увеличил сумму до почти 40 миллиардов в сравнении с 33 миллиардами, которые изначально запрашивал Байден.Белый дом, госдепартамент и Пентагон призывали законодателей поторопиться, предупреждая, что к 19 мая исчерпают финансовые возможности помогать Украине. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Его поправку не стали вносить, а возражения, как пишут СМИ, удалось обойти благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер. На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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украина
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в мире, украина, сша, владимир путин, россия, донбасс, министерство обороны сша
20:00 19.05.2022 (обновлено: 21:45 19.05.2022)
 
Сенат США утвердил помощь Украине на 40 миллиардов долларов

Сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену.
За инициативу, ранее одобренную палатой представителей, уже проголосовал 51 из 100 сенаторов.
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Байден выделит помощь Киеву на 100 миллионов долларов, сообщили СМИ
Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране. Конгресс увеличил сумму до почти 40 миллиардов в сравнении с 33 миллиардами, которые изначально запрашивал Байден.
Белый дом, госдепартамент и Пентагон призывали законодателей поторопиться, предупреждая, что к 19 мая исчерпают финансовые возможности помогать Украине. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Его поправку не стали вносить, а возражения, как пишут СМИ, удалось обойти благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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