https://ria.ru/20220519/pomosch-1789579366.html

Сенат США утвердил помощь Украине на 40 миллиардов долларов

Сенат США утвердил помощь Украине на 40 миллиардов долларов - РИА Новости, 19.05.2022

Сенат США утвердил помощь Украине на 40 миллиардов долларов

Сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:00

2022-05-19T20:00

2022-05-19T21:45

в мире

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донбасс

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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену.За инициативу, ранее одобренную палатой представителей, уже проголосовал 51 из 100 сенаторов.Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране. Конгресс увеличил сумму до почти 40 миллиардов в сравнении с 33 миллиардами, которые изначально запрашивал Байден.Белый дом, госдепартамент и Пентагон призывали законодателей поторопиться, предупреждая, что к 19 мая исчерпают финансовые возможности помогать Украине. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Его поправку не стали вносить, а возражения, как пишут СМИ, удалось обойти благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер. На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220519/pomosch-1789577213.html

https://ria.ru/20220519/plan-1789577826.html

украина

сша

россия

донбасс

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, сша, владимир путин, россия, донбасс, министерство обороны сша