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Уральские депутаты доставили гуманитарную помощь в Мариуполь - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/pomosch-1789495460.html
Уральские депутаты доставили гуманитарную помощь в Мариуполь
Уральские депутаты доставили гуманитарную помощь в Мариуполь - РИА Новости, 19.05.2022
Уральские депутаты доставили гуманитарную помощь в Мариуполь
Первый вице-спикер заксобрания Свердловской области Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Максим Иванов и руководитель Федерального агентства по делам... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:19
2022-05-19T15:19
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
игорь баринов
владимир путин
россия
мариуполь
госдума рф
украина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Первый вице-спикер заксобрания Свердловской области Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Максим Иванов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов организовали гуманитарную миссию для жителей Мариуполя."Совместно с руководителем ФАДН Игорем Бариновым и депутатом Госдумы Максимом Ивановым организовали гуманитарную миссию для жителей Мариуполя. Помощь распределили детскому саду, школе и в гумцентр ЕР", - написал Шептий на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Иванов в Telegram-канале рассказал, что взял отпуск за свой счет, чтобы отправиться с гуманитарной миссией."Мы доставили в город шесть фур с гуманитарной помощью. Эта помощь со всей России, в том числе от предпринимателей Свердловской и Челябинской области, помогали национальные диаспоры. Конечно, у жителей Мариуполя есть потребность в такой поддержке. Жизнь у местных налаживается, но пока остается тяжелой. Город реально очень сильно пострадал. Гуманитарку отвезли в местный детский сад, в лицей и ряд других мест. Радует, что в Мариуполе много волонтеров из России. Все они с чистым сердцем приехали помогать восстанавливать город и налаживать здесь новую мирную жизнь", - отметил депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/pomosch-1789492043.html
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здоровье - общество, игорь баринов, владимир путин, россия, мариуполь, госдума рф, украина, единая россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), ситуация в днр и лнр
15:19 19.05.2022
 
Уральские депутаты доставили гуманитарную помощь в Мариуполь

Уральские депутаты организовали доставку гуманитарной помощи в Мариуполь

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЖители Харьковской области получают российскую гуманитарную помощь
Жители Харьковской области получают российскую гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости
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Жители Харьковской области получают российскую гуманитарную помощь. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Первый вице-спикер заксобрания Свердловской области Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Максим Иванов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов организовали гуманитарную миссию для жителей Мариуполя.
"Совместно с руководителем ФАДН Игорем Бариновым и депутатом Госдумы Максимом Ивановым организовали гуманитарную миссию для жителей Мариуполя. Помощь распределили детскому саду, школе и в гумцентр ЕР", - написал Шептий на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
15:09Специальная военная операция на Украине
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Иванов в Telegram-канале рассказал, что взял отпуск за свой счет, чтобы отправиться с гуманитарной миссией.
"Мы доставили в город шесть фур с гуманитарной помощью. Эта помощь со всей России, в том числе от предпринимателей Свердловской и Челябинской области, помогали национальные диаспоры. Конечно, у жителей Мариуполя есть потребность в такой поддержке. Жизнь у местных налаживается, но пока остается тяжелой.
Город реально очень сильно пострадал. Гуманитарку отвезли в местный детский сад, в лицей и ряд других мест. Радует, что в Мариуполе много волонтеров из России. Все они с чистым сердцем приехали помогать восстанавливать город и налаживать здесь новую мирную жизнь", - отметил депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Вчера, 21:46
Россия доставит более 240 тонн гуманитарной помощи в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоИгорь БариновВладимир ПутинРоссияМариупольГосдума РФУкраинаЕдиная РоссияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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