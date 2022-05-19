https://ria.ru/20220519/pomosch-1789492043.html

Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы в ДНР и ЛНР

Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.05.2022

Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы в ДНР и ЛНР

Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы нуждающимся жителям ДНР и ЛНР, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:09

2022-05-19T15:09

2022-05-19T15:09

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

луганск

ростовская область

мосволонтер

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы нуждающимся жителям ДНР и ЛНР, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения."В столице продолжается акция гуманитарной помощи #МоскваПомогает нуждающимся из Донецка и Луганска, в том числе людям с инвалидностью. Любой желающий может передать специальное реабилитационное оборудование - трости, ходунки, костыли, кресла-коляски. В настоящее время таких приспособлений собрано более 300. Кроме того, молодые сотрудники столичного департамента труда и социальной защиты населения организовали благотворительную донорскую акцию по сбору крови. Полученные средства были потрачены на закупку более 100 технических средств реабилитации для инвалидов и пожилых людей из данных республик. Таким образом, передано нуждающимся в Ростовскую область более 400 спецсредств", - говорится в сообщении.Отмечается, что в акции приняли участие крупные поставщики технических средств реабилитации, еще 20 приспособлений москвичи лично передали в Ресурсный центр для инвалидов и "Мосволонтер": среди них кресла-коляски, ходунки, трости, костыли и слуховой аппарат. Сотрудники Ресурсного центра провели санобработку и ремонт этих средств, чтобы изделия были полностью готовы к использованию.

https://ria.ru/20220518/dnr-1789350254.html

донецк (днр)

луганск

ростовская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецк (днр), луганск, ростовская область, мосволонтер