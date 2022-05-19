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Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/pomosch-1789492043.html
Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы в ДНР и ЛНР
Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.05.2022
Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы в ДНР и ЛНР
Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы нуждающимся жителям ДНР и ЛНР, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:09
2022-05-19T15:09
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
луганск
ростовская область
мосволонтер
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы нуждающимся жителям ДНР и ЛНР, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения."В столице продолжается акция гуманитарной помощи #МоскваПомогает нуждающимся из Донецка и Луганска, в том числе людям с инвалидностью. Любой желающий может передать специальное реабилитационное оборудование - трости, ходунки, костыли, кресла-коляски. В настоящее время таких приспособлений собрано более 300. Кроме того, молодые сотрудники столичного департамента труда и социальной защиты населения организовали благотворительную донорскую акцию по сбору крови. Полученные средства были потрачены на закупку более 100 технических средств реабилитации для инвалидов и пожилых людей из данных республик. Таким образом, передано нуждающимся в Ростовскую область более 400 спецсредств", - говорится в сообщении.Отмечается, что в акции приняли участие крупные поставщики технических средств реабилитации, еще 20 приспособлений москвичи лично передали в Ресурсный центр для инвалидов и "Мосволонтер": среди них кресла-коляски, ходунки, трости, костыли и слуховой аппарат. Сотрудники Ресурсного центра провели санобработку и ремонт этих средств, чтобы изделия были полностью готовы к использованию.
https://ria.ru/20220518/dnr-1789350254.html
донецк (днр)
луганск
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донецк (днр), луганск, ростовская область, мосволонтер
15:09 19.05.2022
 
Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы в ДНР и ЛНР

Москва передала более 400 технических средств реабилитации нуждающимся жителям ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы нуждающимся жителям ДНР и ЛНР, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения.
"В столице продолжается акция гуманитарной помощи #МоскваПомогает нуждающимся из Донецка и Луганска, в том числе людям с инвалидностью. Любой желающий может передать специальное реабилитационное оборудование - трости, ходунки, костыли, кресла-коляски. В настоящее время таких приспособлений собрано более 300. Кроме того, молодые сотрудники столичного департамента труда и социальной защиты населения организовали благотворительную донорскую акцию по сбору крови. Полученные средства были потрачены на закупку более 100 технических средств реабилитации для инвалидов и пожилых людей из данных республик. Таким образом, передано нуждающимся в Ростовскую область более 400 спецсредств", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в акции приняли участие крупные поставщики технических средств реабилитации, еще 20 приспособлений москвичи лично передали в Ресурсный центр для инвалидов и "Мосволонтер": среди них кресла-коляски, ходунки, трости, костыли и слуховой аппарат. Сотрудники Ресурсного центра провели санобработку и ремонт этих средств, чтобы изделия были полностью готовы к использованию.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)ЛуганскРостовская областьМосволонтер
 
 
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