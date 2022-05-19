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Красноярский парламент принял законопроект о поддержке погорельцев - РИА Новости, 19.05.2022
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Красноярский парламент принял законопроект о поддержке погорельцев
Красноярский парламент принял законопроект о поддержке погорельцев - РИА Новости, 19.05.2022
Красноярский парламент принял законопроект о поддержке погорельцев
Заксобрание Красноярского края поддержало законопроект на 2,7 миллиарда рублей о поддержке погорельцев, которые лишились жилья во время пожаров 7 мая, сообщает... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T08:37
2022-05-19T08:37
общество
красноярский край
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Заксобрание Красноярского края поддержало законопроект на 2,7 миллиарда рублей о поддержке погорельцев, которые лишились жилья во время пожаров 7 мая, сообщает пресс-служба парламента региона.Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибли восемь человек. По данным регионального минздрава, травмы получили 20 человек. По последней информации краевого правительства, в пожарах пострадали 1686 человек, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях."Депутаты единогласно приняли законопроект о мерах поддержки граждан, лишившихся жилья в результате пожаров 7 мая", - говорится в сообщении.Проект разработан по поручению главы края Александра Усса. Как следует из финансово-экономического обоснования, на реализацию закона в краевом бюджете выделят 2,7 миллиарда рублей. "...Помощь является инициативной мерой поддержки Красноярского края, осуществляется за счет средств краевого бюджета, общий объем финансирования составляет более 2,7 миллиарда рублей", - указано в обосновании.Проект предусматривает три варианта поддержки - предоставление выплат на приобретение жилья, единовременную денежную выплату в связи с утратой жилья, строительство жилья и предоставление его в собственность или по договору социального найма.Формировать списки граждан, претендующих на помощь, будут в органах местного самоуправления. Так как ситуации у пострадавших семей разные, каждый случай будет индивидуально рассматриваться созданными в муниципалитетах комиссиями.
https://ria.ru/20220508/vosstanovlenie-1787460779.html
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общество, красноярский край, александр усс
08:37 19.05.2022
 
Красноярский парламент принял законопроект о поддержке погорельцев

Заксобрание Красноярского края одобрило выделение 2,7 миллиарда рублей для погорельцев

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюЛиквидация пожара в Красноярском крае
Ликвидация пожара в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Ликвидация пожара в Красноярском крае. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Заксобрание Красноярского края поддержало законопроект на 2,7 миллиарда рублей о поддержке погорельцев, которые лишились жилья во время пожаров 7 мая, сообщает пресс-служба парламента региона.
Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибли восемь человек. По данным регионального минздрава, травмы получили 20 человек. По последней информации краевого правительства, в пожарах пострадали 1686 человек, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях.
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"Депутаты единогласно приняли законопроект о мерах поддержки граждан, лишившихся жилья в результате пожаров 7 мая", - говорится в сообщении.
Проект разработан по поручению главы края Александра Усса. Как следует из финансово-экономического обоснования, на реализацию закона в краевом бюджете выделят 2,7 миллиарда рублей. "...Помощь является инициативной мерой поддержки Красноярского края, осуществляется за счет средств краевого бюджета, общий объем финансирования составляет более 2,7 миллиарда рублей", - указано в обосновании.
Проект предусматривает три варианта поддержки - предоставление выплат на приобретение жилья, единовременную денежную выплату в связи с утратой жилья, строительство жилья и предоставление его в собственность или по договору социального найма.
Формировать списки граждан, претендующих на помощь, будут в органах местного самоуправления. Так как ситуации у пострадавших семей разные, каждый случай будет индивидуально рассматриваться созданными в муниципалитетах комиссиями.
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ОбществоКрасноярский крайАлександр Усс
 
 
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