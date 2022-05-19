https://ria.ru/20220519/pomosch-1789378093.html

Красноярский парламент принял законопроект о поддержке погорельцев

Красноярский парламент принял законопроект о поддержке погорельцев - РИА Новости, 19.05.2022

Красноярский парламент принял законопроект о поддержке погорельцев

Заксобрание Красноярского края поддержало законопроект на 2,7 миллиарда рублей о поддержке погорельцев, которые лишились жилья во время пожаров 7 мая, сообщает... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T08:37

2022-05-19T08:37

2022-05-19T08:37

общество

красноярский край

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Заксобрание Красноярского края поддержало законопроект на 2,7 миллиарда рублей о поддержке погорельцев, которые лишились жилья во время пожаров 7 мая, сообщает пресс-служба парламента региона.Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибли восемь человек. По данным регионального минздрава, травмы получили 20 человек. По последней информации краевого правительства, в пожарах пострадали 1686 человек, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях."Депутаты единогласно приняли законопроект о мерах поддержки граждан, лишившихся жилья в результате пожаров 7 мая", - говорится в сообщении.Проект разработан по поручению главы края Александра Усса. Как следует из финансово-экономического обоснования, на реализацию закона в краевом бюджете выделят 2,7 миллиарда рублей. "...Помощь является инициативной мерой поддержки Красноярского края, осуществляется за счет средств краевого бюджета, общий объем финансирования составляет более 2,7 миллиарда рублей", - указано в обосновании.Проект предусматривает три варианта поддержки - предоставление выплат на приобретение жилья, единовременную денежную выплату в связи с утратой жилья, строительство жилья и предоставление его в собственность или по договору социального найма.Формировать списки граждан, претендующих на помощь, будут в органах местного самоуправления. Так как ситуации у пострадавших семей разные, каждый случай будет индивидуально рассматриваться созданными в муниципалитетах комиссиями.

https://ria.ru/20220508/vosstanovlenie-1787460779.html

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787751826.html

красноярский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, красноярский край, александр усс