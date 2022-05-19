https://ria.ru/20220519/polsha-1789520773.html
В Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат, заявил посол США
В Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат, заявил посол США - РИА Новости, 19.05.2022
В Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат, заявил посол США
По меньшей мере 12,6 тысяч американских солдат находятся в Польше, как сообщил посол США в стране Марк Бжезинский, это наибольшее количеством за всю историю. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:28
2022-05-19T16:28
2022-05-19T16:28
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. По меньшей мере 12,6 тысяч американских солдат находятся в Польше, как сообщил посол США в стране Марк Бжезинский, это наибольшее количеством за всю историю."Я очень благодарен Польше за то, что принимает на своей территории так много американских войск. В данный момент на территории Польской Республики пребывает 12,6 тысяч солдат. Это больше, чем когда-либо в истории", - сказал Бжезинский, посещая в четверг международные военные учения Defender Europe.Еще в начале текущего года в Польше было расквартировано лишь около четырех тысяч американских военнослужащих.
https://ria.ru/20220519/nato-1789444617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, нато
В Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат, заявил посол США
Посол США Бжезинский заявил, что в Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат