https://ria.ru/20220519/polsha-1789520773.html

В Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат, заявил посол США

В Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат, заявил посол США - РИА Новости, 19.05.2022

В Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат, заявил посол США

По меньшей мере 12,6 тысяч американских солдат находятся в Польше, как сообщил посол США в стране Марк Бжезинский, это наибольшее количеством за всю историю. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:28

2022-05-19T16:28

2022-05-19T16:28

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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. По меньшей мере 12,6 тысяч американских солдат находятся в Польше, как сообщил посол США в стране Марк Бжезинский, это наибольшее количеством за всю историю."Я очень благодарен Польше за то, что принимает на своей территории так много американских войск. В данный момент на территории Польской Республики пребывает 12,6 тысяч солдат. Это больше, чем когда-либо в истории", - сказал Бжезинский, посещая в четверг международные военные учения Defender Europe.Еще в начале текущего года в Польше было расквартировано лишь около четырех тысяч американских военнослужащих.

https://ria.ru/20220519/nato-1789444617.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, польша, сша, нато