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В Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат, заявил посол США - РИА Новости, 19.05.2022
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В Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат, заявил посол США
В Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат, заявил посол США - РИА Новости, 19.05.2022
В Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат, заявил посол США
По меньшей мере 12,6 тысяч американских солдат находятся в Польше, как сообщил посол США в стране Марк Бжезинский, это наибольшее количеством за всю историю. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:28
2022-05-19T16:28
в мире
польша
сша
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. По меньшей мере 12,6 тысяч американских солдат находятся в Польше, как сообщил посол США в стране Марк Бжезинский, это наибольшее количеством за всю историю."Я очень благодарен Польше за то, что принимает на своей территории так много американских войск. В данный момент на территории Польской Республики пребывает 12,6 тысяч солдат. Это больше, чем когда-либо в истории", - сказал Бжезинский, посещая в четверг международные военные учения Defender Europe.Еще в начале текущего года в Польше было расквартировано лишь около четырех тысяч американских военнослужащих.
https://ria.ru/20220519/nato-1789444617.html
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в мире, польша, сша, нато
16:28 19.05.2022
 
В Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат, заявил посол США

Посол США Бжезинский заявил, что в Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБатальон НАТО под руководством США в польском Ожише
Батальон НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Батальон НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. По меньшей мере 12,6 тысяч американских солдат находятся в Польше, как сообщил посол США в стране Марк Бжезинский, это наибольшее количеством за всю историю.
"Я очень благодарен Польше за то, что принимает на своей территории так много американских войск. В данный момент на территории Польской Республики пребывает 12,6 тысяч солдат. Это больше, чем когда-либо в истории", - сказал Бжезинский, посещая в четверг международные военные учения Defender Europe.
Еще в начале текущего года в Польше было расквартировано лишь около четырех тысяч американских военнослужащих.
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