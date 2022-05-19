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Моравецкий повторил слова о необходимости победить Русский мир - РИА Новости, 19.05.2022
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Моравецкий повторил слова о необходимости победить Русский мир
Моравецкий повторил слова о необходимости победить Русский мир - РИА Новости, 19.05.2022
Моравецкий повторил слова о необходимости победить Русский мир
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь заявил, что нужно "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира". РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:56
2022-05-19T11:58
в мире
польша
матеуш моравецкий
россия
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь заявил, что нужно "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира"."Идеология "Русского мира" должна быть побеждена и ликвидирована", - заявил Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в четверг в Варшаве. Польские политики в последнее время не раз делали громкие антироссийские заявления в свете специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.В МИД РФ заявляли, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. А по словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность. Он также советовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений Дуды о том, что границ между Киевом и Варшавой больше не будет, поскольку задачи поляков - вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность.А последнее заявление премьера Моравецкого о том, что он считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", и, по его мнению, ее нужно "искоренить", в Кремле назвали квинтэссенцией ненависти к русским, а в Госдуме - подобием риторики Третьего рейха.Кроме того, ранее на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева было совершено нападение - его облили сиропом. Комментируя инцидент, МИД РФ заявил, что польские власти растоптали мораль.
https://ria.ru/20220519/nato-1789398095.html
https://ria.ru/20220515/rusofobiya-1788567679.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, россия
11:56 19.05.2022 (обновлено: 11:58 19.05.2022)
 
Моравецкий повторил слова о необходимости победить Русский мир

Моравецкий повторил слова о необходимости победить и ликвидировать Русский мир

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь заявил, что нужно "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира".
"Идеология "Русского мира" должна быть побеждена и ликвидирована", - заявил Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в четверг в Варшаве. Польские политики в последнее время не раз делали громкие антироссийские заявления в свете специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
10:49
Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО
В МИД РФ заявляли, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. А по словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность. Он также советовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений Дуды о том, что границ между Киевом и Варшавой больше не будет, поскольку задачи поляков - вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность.
А последнее заявление премьера Моравецкого о том, что он считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", и, по его мнению, ее нужно "искоренить", в Кремле назвали квинтэссенцией ненависти к русским, а в Госдуме - подобием риторики Третьего рейха.
Кроме того, ранее на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева было совершено нападение - его облили сиропом. Комментируя инцидент, МИД РФ заявил, что польские власти растоптали мораль.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 08:00
Не пора ли России разрывать дипотношения с русофобами?
 
В миреПольшаМатеуш МоравецкийРоссия
 
 
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