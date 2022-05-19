https://ria.ru/20220519/polsha-1789417270.html

Моравецкий повторил слова о необходимости победить Русский мир

Моравецкий повторил слова о необходимости победить Русский мир - РИА Новости, 19.05.2022

Моравецкий повторил слова о необходимости победить Русский мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь заявил, что нужно "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира". РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:56

2022-05-19T11:56

2022-05-19T11:58

в мире

польша

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь заявил, что нужно "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира"."Идеология "Русского мира" должна быть побеждена и ликвидирована", - заявил Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в четверг в Варшаве. Польские политики в последнее время не раз делали громкие антироссийские заявления в свете специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.В МИД РФ заявляли, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. А по словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность. Он также советовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений Дуды о том, что границ между Киевом и Варшавой больше не будет, поскольку задачи поляков - вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность.А последнее заявление премьера Моравецкого о том, что он считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", и, по его мнению, ее нужно "искоренить", в Кремле назвали квинтэссенцией ненависти к русским, а в Госдуме - подобием риторики Третьего рейха.Кроме того, ранее на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева было совершено нападение - его облили сиропом. Комментируя инцидент, МИД РФ заявил, что польские власти растоптали мораль.

https://ria.ru/20220519/nato-1789398095.html

https://ria.ru/20220515/rusofobiya-1788567679.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, матеуш моравецкий, россия