"Роскосмос" еще не передал правительству соглашение о перекрестных полетах
В "Роскосмосе" сообщили, что не передали в правительство соглашение о перекрестных полетах
© Фото : ESA/NASAМеждународный экипаж МКС
© Фото : ESA/NASA
Международный экипаж МКС. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проект соглашения с США о перекрестных полетах на Международную космическую станцию пока не прошёл согласование в российских министерствах и ещё не отправлен в правительство, сообщил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Сейчас мы согласуем в министерствах и по окончании согласования в министерствах будем представлять документы в правительство для получения одобрения правительства", - сказал Крикалев.
По его словам, пока непонятно, успевает ли единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полететь на американском корабле осенью 2022 года.
Крикалев 12 апреля сообщил, что проект соглашения о перекрестных полётах с американцами на МКС скоро будет направлен в правительство.
Позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уточнил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях". По его словам, сейчас "ситуация кардинально поменялась", принимать решение о перекрестных полетах преждевременно, а с кораблем Илона Маска Crew Dragon "случаются большие неприятности". Корабль Starliner Россия вообще не рассматривает, так как он аварийно слетал один раз, а второй вообще не полетел, уточнил Рогозин.
Перекрёстные полеты, когда одно место в российском корабле отводится под астронавта США, а кресло в американском корабле - под российского космонавта, это не политическое решение, а техническое, отмечал Крикалев. Оно нужно, чтобы гарантировать работу и российского, и американского сегментов МКС.
Ранее представители НАСА сообщали, что полет российского космонавта на американском корабле Crew Dragon будет возможен в ходе пятой миссии корабля, которая планируется на осень. Если соглашение о перекрестных полётах будет достигнуто, Анна Кикина отправится к МКС на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.
Второй испытательный полет Starliner к МКС планируется 19 мая.