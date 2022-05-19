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"Роскосмос" еще не передал правительству соглашение о перекрестных полетах - РИА Новости, 19.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220519/polety-1789484299.html
"Роскосмос" еще не передал правительству соглашение о перекрестных полетах
"Роскосмос" еще не передал правительству соглашение о перекрестных полетах - РИА Новости, 19.05.2022
"Роскосмос" еще не передал правительству соглашение о перекрестных полетах
Проект соглашения с США о перекрестных полетах на Международную космическую станцию пока не прошёл согласование в российских министерствах и ещё не отправлен в... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:51
2022-05-19T14:51
космос - риа наука
анна кикина
дмитрий рогозин
илон маск
сша
россия
роскосмос
наса
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проект соглашения с США о перекрестных полетах на Международную космическую станцию пока не прошёл согласование в российских министерствах и ещё не отправлен в правительство, сообщил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.По его словам, пока непонятно, успевает ли единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полететь на американском корабле осенью 2022 года.Крикалев 12 апреля сообщил, что проект соглашения о перекрестных полётах с американцами на МКС скоро будет направлен в правительство.Позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уточнил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях". По его словам, сейчас "ситуация кардинально поменялась", принимать решение о перекрестных полетах преждевременно, а с кораблем Илона Маска Crew Dragon "случаются большие неприятности". Корабль Starliner Россия вообще не рассматривает, так как он аварийно слетал один раз, а второй вообще не полетел, уточнил Рогозин.Перекрёстные полеты, когда одно место в российском корабле отводится под астронавта США, а кресло в американском корабле - под российского космонавта, это не политическое решение, а техническое, отмечал Крикалев. Оно нужно, чтобы гарантировать работу и российского, и американского сегментов МКС.Ранее представители НАСА сообщали, что полет российского космонавта на американском корабле Crew Dragon будет возможен в ходе пятой миссии корабля, которая планируется на осень. Если соглашение о перекрестных полётах будет достигнуто, Анна Кикина отправится к МКС на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.Второй испытательный полет Starliner к МКС планируется 19 мая.
https://ria.ru/20220514/kosmos-1788505726.html
https://ria.ru/20220514/nasa-1788500207.html
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космос - риа наука, анна кикина, дмитрий рогозин, илон маск, сша, россия, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, starliner
14:51 19.05.2022
 
"Роскосмос" еще не передал правительству соглашение о перекрестных полетах

В "Роскосмосе" сообщили, что не передали в правительство соглашение о перекрестных полетах

© Фото : ESA/NASAМеждународный экипаж МКС
Международный экипаж МКС - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : ESA/NASA
Международный экипаж МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проект соглашения с США о перекрестных полетах на Международную космическую станцию пока не прошёл согласование в российских министерствах и ещё не отправлен в правительство, сообщил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Сейчас мы согласуем в министерствах и по окончании согласования в министерствах будем представлять документы в правительство для получения одобрения правительства", - сказал Крикалев.
По его словам, пока непонятно, успевает ли единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полететь на американском корабле осенью 2022 года.
Крикалев 12 апреля сообщил, что проект соглашения о перекрестных полётах с американцами на МКС скоро будет направлен в правительство.
Позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уточнил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях". По его словам, сейчас "ситуация кардинально поменялась", принимать решение о перекрестных полетах преждевременно, а с кораблем Илона Маска Crew Dragon "случаются большие неприятности". Корабль Starliner Россия вообще не рассматривает, так как он аварийно слетал один раз, а второй вообще не полетел, уточнил Рогозин.
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Перекрёстные полеты, когда одно место в российском корабле отводится под астронавта США, а кресло в американском корабле - под российского космонавта, это не политическое решение, а техническое, отмечал Крикалев. Оно нужно, чтобы гарантировать работу и российского, и американского сегментов МКС.
Ранее представители НАСА сообщали, что полет российского космонавта на американском корабле Crew Dragon будет возможен в ходе пятой миссии корабля, которая планируется на осень. Если соглашение о перекрестных полётах будет достигнуто, Анна Кикина отправится к МКС на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.
Второй испытательный полет Starliner к МКС планируется 19 мая.
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НаукаКосмос - РИА НаукаАнна КикинаДмитрий РогозинИлон МаскСШАРоссияРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXStarliner
 
 
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