https://ria.ru/20220519/polety-1789484299.html

"Роскосмос" еще не передал правительству соглашение о перекрестных полетах

"Роскосмос" еще не передал правительству соглашение о перекрестных полетах - РИА Новости, 19.05.2022

"Роскосмос" еще не передал правительству соглашение о перекрестных полетах

Проект соглашения с США о перекрестных полетах на Международную космическую станцию пока не прошёл согласование в российских министерствах и ещё не отправлен в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:51

2022-05-19T14:51

2022-05-19T14:51

космос - риа наука

анна кикина

дмитрий рогозин

илон маск

сша

россия

роскосмос

наса

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проект соглашения с США о перекрестных полетах на Международную космическую станцию пока не прошёл согласование в российских министерствах и ещё не отправлен в правительство, сообщил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.По его словам, пока непонятно, успевает ли единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полететь на американском корабле осенью 2022 года.Крикалев 12 апреля сообщил, что проект соглашения о перекрестных полётах с американцами на МКС скоро будет направлен в правительство.Позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уточнил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях". По его словам, сейчас "ситуация кардинально поменялась", принимать решение о перекрестных полетах преждевременно, а с кораблем Илона Маска Crew Dragon "случаются большие неприятности". Корабль Starliner Россия вообще не рассматривает, так как он аварийно слетал один раз, а второй вообще не полетел, уточнил Рогозин.Перекрёстные полеты, когда одно место в российском корабле отводится под астронавта США, а кресло в американском корабле - под российского космонавта, это не политическое решение, а техническое, отмечал Крикалев. Оно нужно, чтобы гарантировать работу и российского, и американского сегментов МКС.Ранее представители НАСА сообщали, что полет российского космонавта на американском корабле Crew Dragon будет возможен в ходе пятой миссии корабля, которая планируется на осень. Если соглашение о перекрестных полётах будет достигнуто, Анна Кикина отправится к МКС на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.Второй испытательный полет Starliner к МКС планируется 19 мая.

https://ria.ru/20220514/kosmos-1788505726.html

https://ria.ru/20220514/nasa-1788500207.html

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космос - риа наука, анна кикина, дмитрий рогозин, илон маск, сша, россия, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, starliner