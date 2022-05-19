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Москвичам пообещали потепление к середине следующей недели - РИА Новости, 19.05.2022
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Москвичам пообещали потепление к середине следующей недели
Москвичам пообещали потепление к середине следующей недели - РИА Новости, 19.05.2022
Москвичам пообещали потепление к середине следующей недели
К середине следующей недели в Москве потеплеет, столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:52
2022-05-19T14:05
общество
москва
погода
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. К середине следующей недели в Москве потеплеет, столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."К середине следующей недели потеплеет, и температурный фон, наконец-то, вернется в свое климатическое русло, а столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки", - сказал он."Таким образом, весна окончательно вернет утраченные позиции, и начнется постепенная подготовка к климатическому лету, которое, как правило, в Москве наступает 28 мая, когда происходит переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 15 градусов и выше", - добавил Тишковец.
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общество, москва, погода
13:52 19.05.2022 (обновлено: 14:05 19.05.2022)
 
Москвичам пообещали потепление к середине следующей недели

Синоптик "Фобоса" Тишковец заявил, что весна вернется в Москву в середине следующей недели

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМоскворецкая набережная в Москве
Москворецкая набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. К середине следующей недели в Москве потеплеет, столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"К середине следующей недели потеплеет, и температурный фон, наконец-то, вернется в свое климатическое русло, а столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки", - сказал он.
"Таким образом, весна окончательно вернет утраченные позиции, и начнется постепенная подготовка к климатическому лету, которое, как правило, в Москве наступает 28 мая, когда происходит переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 15 градусов и выше", - добавил Тишковец.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
08:51
Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг
 
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