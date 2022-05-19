https://ria.ru/20220519/pogoda-1789458716.html

Москвичам пообещали потепление к середине следующей недели

Москвичам пообещали потепление к середине следующей недели - РИА Новости, 19.05.2022

Москвичам пообещали потепление к середине следующей недели

К середине следующей недели в Москве потеплеет, столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:52

2022-05-19T13:52

2022-05-19T14:05

общество

москва

погода

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. К середине следующей недели в Москве потеплеет, столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."К середине следующей недели потеплеет, и температурный фон, наконец-то, вернется в свое климатическое русло, а столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки", - сказал он."Таким образом, весна окончательно вернет утраченные позиции, и начнется постепенная подготовка к климатическому лету, которое, как правило, в Москве наступает 28 мая, когда происходит переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 15 градусов и выше", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20220519/pogoda-1789378999.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, погода