https://ria.ru/20220519/podderzhka-1789575281.html

ЕС пообещал Сербии поддержку в снабжении энергоносителями, заявил Вучич

ЕС пообещал Сербии поддержку в снабжении энергоносителями, заявил Вучич - РИА Новости, 19.05.2022

ЕС пообещал Сербии поддержку в снабжении энергоносителями, заявил Вучич

ЕС пообещал Сербии поддержку по вопросу снабжения энергоносителями, заявил президент страны Александр Вучич в четверг в ходе визита в Белград главы Евросовета... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:37

2022-05-19T19:37

2022-05-19T19:37

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. ЕС пообещал Сербии поддержку по вопросу снабжения энергоносителями, заявил президент страны Александр Вучич в четверг в ходе визита в Белград главы Евросовета Шарля Мишеля.Мишель находится в Сербии с рабочим визитом, где провел встречу за закрытыми дверями в Генеральном секретариате (администрации) с сербским президентом."Мы говорили о проблемах снабжения энергоносителями Сербии и получили определенные гарантии и важные для нас слова от председателя Мишеля, что можем рассчитывать на поддержку ЕС по этому вопросу", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции после встречи.Он несколько раз повторил, что ожидает большего роста цен на энергоносители и трудностей в мировой экономике."Поэтому важен интерконнектор (соединительный газопровод Ниш-Димитровград – ред.) с Болгарией, мы свою часть закончим до конца года при всех проблемах, с которыми сталкиваемся, и надеюсь, что болгары закончат у себя до апреля-мая следующего года, тогда будет еще один канал для получения газа, точнее возможность", - указал сербский лидер."В то же время мы размышляем о том, каким образом получать нефть, потому что не знаем, какими будут новые пакеты санкций, которые примет ЕС. А как вы знаете – владельцы нашей нефтяной индустрии Сербии российские компании, и так далее, и так далее", - заявил Вучич.Президент Сербии заявил 12 мая в Брюсселе, что опасается, что новые санкции ЕС остановят поставки нефти и газа из России в страну. Он 3 мая в присутствии лидеров балканских стран и ЕС участвовал в церемонии в честь начала строительства в порту Александруполис на севере Греции плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Она рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. Там Вучич сказал, что Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции.Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.По поставкам нефти сербское руководство также ранее выражало обеспокоенность. Госкомпания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья Нефтяной индустрии Сербии (НИС, "Газпром нефти" принадлежит 65,15%) после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.

https://ria.ru/20220519/serbiya-1789566779.html

https://ria.ru/20220505/yugoslaviya-1787039951.html

https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788905265.html

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