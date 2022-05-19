https://ria.ru/20220519/pochta-1789429496.html

"Почта России" снизит тарифы на международные отправления

"Почта России" снизит тарифы на международные отправления - РИА Новости, 19.05.2022

"Почта России" снизит тарифы на международные отправления

"Почта России" получит субсидию от Минпромторга РФ в размере 1,9 миллиарда рублей, которая пойдет на уменьшение тарифов международных почтовых отправлений,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:28

2022-05-19T12:28

2022-05-19T12:28

экономика

россия

почта россии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

субсидии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Почта России" получит субсидию от Минпромторга РФ в размере 1,9 миллиарда рублей, которая пойдет на уменьшение тарифов международных почтовых отправлений, сообщили РИА Новости в компании."Почта России" заключила соглашение с Минпромторгом России для получения субсидии в размере 1,9 миллиарда рублей. Средства пойдут на сокращение тарифов международных почтовых отправлений", - говорится в сообщении ее пресс-центра."Почта России" прошла отбор Минпромторга России на получение субсидии в рамках реализации постановления правительства РФ № 2488 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета назначенным операторам почтовой связи на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на тарифы на международные почтовые отправления продукции, реализуемой посредством агрегаторов информации о товарах (услугах)", - добавляется там же.

https://ria.ru/20220516/konkurent-1788883710.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, почта россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), субсидии