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"Почта России" снизит тарифы на международные отправления - РИА Новости, 19.05.2022
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"Почта России" снизит тарифы на международные отправления
"Почта России" снизит тарифы на международные отправления - РИА Новости, 19.05.2022
"Почта России" снизит тарифы на международные отправления
"Почта России" получит субсидию от Минпромторга РФ в размере 1,9 миллиарда рублей, которая пойдет на уменьшение тарифов международных почтовых отправлений,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:28
2022-05-19T12:28
экономика
россия
почта россии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
субсидии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Почта России" получит субсидию от Минпромторга РФ в размере 1,9 миллиарда рублей, которая пойдет на уменьшение тарифов международных почтовых отправлений, сообщили РИА Новости в компании."Почта России" заключила соглашение с Минпромторгом России для получения субсидии в размере 1,9 миллиарда рублей. Средства пойдут на сокращение тарифов международных почтовых отправлений", - говорится в сообщении ее пресс-центра."Почта России" прошла отбор Минпромторга России на получение субсидии в рамках реализации постановления правительства РФ № 2488 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета назначенным операторам почтовой связи на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на тарифы на международные почтовые отправления продукции, реализуемой посредством агрегаторов информации о товарах (услугах)", - добавляется там же.
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экономика, россия, почта россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), субсидии
12:28 19.05.2022
 
"Почта России" снизит тарифы на международные отправления

"Почта России" снизит тарифы на международные отправления за счет субсидии Минпромторга

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМашина "Почта России"
Машина Почта России - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Машина "Почта России". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Почта России" получит субсидию от Минпромторга РФ в размере 1,9 миллиарда рублей, которая пойдет на уменьшение тарифов международных почтовых отправлений, сообщили РИА Новости в компании.
"Почта России" заключила соглашение с Минпромторгом России для получения субсидии в размере 1,9 миллиарда рублей. Средства пойдут на сокращение тарифов международных почтовых отправлений", - говорится в сообщении ее пресс-центра.
"Почта России" прошла отбор Минпромторга России на получение субсидии в рамках реализации постановления правительства РФ № 2488 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета назначенным операторам почтовой связи на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на тарифы на международные почтовые отправления продукции, реализуемой посредством агрегаторов информации о товарах (услугах)", - добавляется там же.
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ЭкономикаРоссияПочта РоссииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Субсидии
 
 
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