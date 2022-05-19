https://ria.ru/20220519/ploschadka-1789388959.html

Орлов поручил найти деньги на детскую площадку в Прогрессе

Орлов поручил найти деньги на детскую площадку в Прогрессе - РИА Новости, 19.05.2022

Орлов поручил найти деньги на детскую площадку в Прогрессе

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время рабочей поездки в поселок городского типа Прогресс осмотрел парк отдыха, который благоустраивают по... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:03

2022-05-19T10:03

2022-05-19T10:03

амурская область

общество

амурская область

благовещенск

белогорск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов во время рабочей поездки в поселок городского типа Прогресс осмотрел парк отдыха, который благоустраивают по нацпроекту "Жилье и городская среда", и поручил министерству ЖКХ изыскать деньги на обустройство здесь детской зоны.Как сообщает правительство Приамурья, реконструкция парка в Прогрессе началась в 2020 году, он разделен на четыре зоны: зона центрального входа, молодежная, общественная и детская.Первой по нацпроекту благоустроили зону центрального входа: в парке уложили тротуарную плитку, смонтировали сцену, установили скамейки и оборудовали часть освещения. Вход в парк оформили аркой, а по периметру места отдыха установили ограждение. Первые массовые мероприятия пройдут в обновленном парке 28 мая.Орлов поручил ускорить строительство детской зоны. "Парк мне очень понравился. Работы нужно ускорить, детский городок должен быть готов к 1 сентября. Уверен, он будет пользоваться большой популярностью у жителей поселка. Дополнительные средства на его строительство мы выделим", - отметил губернатор, его цитирует правительство Приамурья.Уточняется, что проработать вопрос и изыскать необходимые 5 миллионов рублей на обустройство детской зоны Орлов поручил министерству ЖКХ совместно с первым зампредом Татьяной Половайкиной.Сейчас в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" проходит голосование за благоустройство общественных территорий в 2023 году. Проголосовать можно до 30 мая на федеральной платформе https://28.gorodsreda.ru. В этом году на голосование предложено 36 территорий для благоустройства в 11 муниципалитетах Амурской области: в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, городах Зея, Свободный, Сковородино, Райчихинск, Тында, Шимановск, Циолковский и Прогрессе. Одиннадцать проектов станут победителями и получат федеральное финансирование. Участие в голосовании могут принять амурчане от 14 лет, проживающие в муниципалитетах, где планируется благоустройство.

https://ria.ru/20220518/sad-1789267096.html

https://ria.ru/20220517/posevnaya-1788991986.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, амурская область, благовещенск, белогорск, василий орлов (губернатор)