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В ООН не комментируют план Италии по урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
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В ООН не комментируют план Италии по урегулированию кризиса на Украине
В ООН не комментируют план Италии по урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
В ООН не комментируют план Италии по урегулированию кризиса на Украине
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения о якобы переданном генеральному секретарю плане урегулирования на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:52
2022-05-19T19:52
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения о якобы переданном генеральному секретарю плане урегулирования на Украине, подготовленном Италией.Ранее газета la Repubblica сообщила, что Италия предложила план урегулирования кризиса на Украине, состоящий из четырех этапов. По данным СМИ, документ, составленный МИД при участии правительственного дворца Киджи, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу."У нас нет комментариев", - сказал Дюжаррик РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/italiya-1789425321.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин
19:52 19.05.2022
 
В ООН не комментируют план Италии по урегулированию кризиса на Украине

В ООН не прокомментировали план урегулирования кризиса на Украине, подготовленный Италией

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения о якобы переданном генеральному секретарю плане урегулирования на Украине, подготовленном Италией.
Ранее газета la Repubblica сообщила, что Италия предложила план урегулирования кризиса на Украине, состоящий из четырех этапов. По данным СМИ, документ, составленный МИД при участии правительственного дворца Киджи, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.
"У нас нет комментариев", - сказал Дюжаррик РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг Италии и скульптура архангела Михаила на замке Святого Ангела в Риме. - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 12:20В мире
СМИ: Италия представила в ООН план разрешения украинского кризиса
 
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