Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей

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В США наблюдается дефицит продуктов питания из-за напряженной обстановки в Восточной Европе. Так, уже 26 штатов, среди которых Техас, Теннесси, Миссури, Айова, сообщили, что в половине розничных магазинов полностью закончились детские смеси. Питание для малышей можно купить по пять упаковок в одни руки.