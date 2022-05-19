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Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей - РИА Новости, 19.05.2022
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Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей
Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей - РИА Новости, 19.05.2022
Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей
В США наблюдается дефицит продуктов питания из-за напряженной обстановки в Восточной Европе. Так, уже 26 штатов, среди которых Техас, Теннесси, Миссури, Айова, сообщили, что в половине розничных магазинов полностью закончились детские смеси. Питание для малышей можно купить по пять упаковок в одни руки.
2022-05-19T15:11
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353
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Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей
В США наблюдается дефицит продуктов питания из-за напряженной обстановки в Восточной Европе. Так, уже 26 штатов, среди которых Техас, Теннесси, Миссури, Айова, сообщили, что в половине розничных магазинов полностью закончились детские смеси. Питание для малышей можно купить по пять упаковок в одни руки.
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видео, сша, питание, дефицит
Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей
В США наблюдается дефицит продуктов питания из-за напряженной обстановки в Восточной Европе. Так, уже 26 штатов, среди которых Техас, Теннесси, Миссури, Айова, сообщили, что в половине розничных магазинов полностью закончились детские смеси. Питание для малышей можно купить по пять упаковок в одни руки.
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15:11 19.05.2022
 

Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей

Читать ria.ru в
В США наблюдается дефицит продуктов питания из-за напряженной обстановки в Восточной Европе. Так, уже 26 штатов, среди которых Техас, Теннесси, Миссури, Айова, сообщили, что в половине розничных магазинов полностью закончились детские смеси. Питание для малышей можно купить по пять упаковок в одни руки.
 
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