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Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей
Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей - РИА Новости, 19.05.2022
Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей
В США наблюдается дефицит продуктов питания из-за напряженной обстановки в Восточной Европе. Так, уже 26 штатов, среди которых Техас, Теннесси, Миссури, Айова, сообщили, что в половине розничных магазинов полностью закончились детские смеси. Питание для малышей можно купить по пять упаковок в одни руки.
2022-05-19T15:11
2022-05-19T15:11
2022-05-19T15:11
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Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей
В США наблюдается дефицит продуктов питания из-за напряженной обстановки в Восточной Европе. Так, уже 26 штатов, среди которых Техас, Теннесси, Миссури, Айова, сообщили, что в половине розничных магазинов полностью закончились детские смеси. Питание для малышей можно купить по пять упаковок в одни руки.
2022-05-19T15:11
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PT1M14S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, сша, питание, дефицит
Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей
В США наблюдается дефицит продуктов питания из-за напряженной обстановки в Восточной Европе. Так, уже 26 штатов, среди которых Техас, Теннесси, Миссури, Айова, сообщили, что в половине розничных магазинов полностью закончились детские смеси. Питание для малышей можно купить по пять упаковок в одни руки.
2022-05-19T15:11
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PT1M14S
Магазины пустых полок: в США острая нехватка детских смесей
В США наблюдается дефицит продуктов питания из-за напряженной обстановки в Восточной Европе. Так, уже 26 штатов, среди которых Техас, Теннесси, Миссури, Айова, сообщили, что в половине розничных магазинов полностью закончились детские смеси. Питание для малышей можно купить по пять упаковок в одни руки.