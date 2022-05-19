https://ria.ru/20220519/piratstvo-1789475272.html
Матвиенко сравнила развитие государства с кораблем
Матвиенко сравнила развитие государства с кораблем - РИА Новости, 19.05.2022
Матвиенко сравнила развитие государства с кораблем
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила развитие государства с кораблем, который по ходу движения может столкнуться не только с бурями и айсбергами, но и с... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:35
2022-05-19T14:35
2022-05-19T14:35
политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила развитие государства с кораблем, который по ходу движения может столкнуться не только с бурями и айсбергами, но и с пиратством."Отдельно остановлюсь на международной парламентской работе. Несмотря на турбулентность международной обстановки, мы ни от кого не закрываемся и контактов с зарубежными коллегами не прекращаем", - сказала политик в ходе пленарного заседания Форума молодых парламентариев.Матвиенко приветствовала молодых парламентариев из других стран."Иногда говорят, что история государства в чём-то схожа с движением корабля по морю. Не всегда эта дорога легка. Случаются и бури, иногда попадаются айсберги и даже, как мы видим сегодня, пираты. И очень важно, чтобы помимо слаженной работы команды, у корабля обязательно была связь с другими судами, которые следуют тем же курсом", - отметила спикер.По ее словам, молодым законодателям уже совсем скоро предстоит взять штурвал в свои руки и определять курс развития своих стран. И здесь многое будет зависеть от умения выстраивать коммуникацию, в том числе международную."Поэтому я прошу вас - не теряйте эту "связующую нить" между нашими государствами и народами. Делитесь успешным опытом, развивайте диалог. Ведь только так можно решить общие проблемы, обеспечить устойчивое развитие вперёд, которое всем нам необходимо", - заключила сенатор.
https://ria.ru/20220407/rezervy-1782372841.html
https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789367808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Матвиенко сравнила развитие государства с кораблем
Матвиенко сравнила развитие государства с кораблем, который может столкнуться с пиратством
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила развитие государства с кораблем, который по ходу движения может столкнуться не только с бурями и айсбергами, но и с пиратством.
"Отдельно остановлюсь на международной парламентской работе. Несмотря на турбулентность международной обстановки, мы ни от кого не закрываемся и контактов с зарубежными коллегами не прекращаем", - сказала политик в ходе пленарного заседания Форума молодых парламентариев.
Матвиенко
приветствовала молодых парламентариев из других стран.
"Иногда говорят, что история государства в чём-то схожа с движением корабля по морю. Не всегда эта дорога легка. Случаются и бури, иногда попадаются айсберги и даже, как мы видим сегодня, пираты. И очень важно, чтобы помимо слаженной работы команды, у корабля обязательно была связь с другими судами, которые следуют тем же курсом", - отметила спикер.
По ее словам, молодым законодателям уже совсем скоро предстоит взять штурвал в свои руки и определять курс развития своих стран. И здесь многое будет зависеть от умения выстраивать коммуникацию, в том числе международную.
"Поэтому я прошу вас - не теряйте эту "связующую нить" между нашими государствами и народами. Делитесь успешным опытом, развивайте диалог. Ведь только так можно решить общие проблемы, обеспечить устойчивое развитие вперёд, которое всем нам необходимо", - заключила сенатор.