https://ria.ru/20220519/piratstvo-1789475272.html

Матвиенко сравнила развитие государства с кораблем

Матвиенко сравнила развитие государства с кораблем - РИА Новости, 19.05.2022

Матвиенко сравнила развитие государства с кораблем

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила развитие государства с кораблем, который по ходу движения может столкнуться не только с бурями и айсбергами, но и с... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:35

2022-05-19T14:35

2022-05-19T14:35

политика

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила развитие государства с кораблем, который по ходу движения может столкнуться не только с бурями и айсбергами, но и с пиратством."Отдельно остановлюсь на международной парламентской работе. Несмотря на турбулентность международной обстановки, мы ни от кого не закрываемся и контактов с зарубежными коллегами не прекращаем", - сказала политик в ходе пленарного заседания Форума молодых парламентариев.Матвиенко приветствовала молодых парламентариев из других стран."Иногда говорят, что история государства в чём-то схожа с движением корабля по морю. Не всегда эта дорога легка. Случаются и бури, иногда попадаются айсберги и даже, как мы видим сегодня, пираты. И очень важно, чтобы помимо слаженной работы команды, у корабля обязательно была связь с другими судами, которые следуют тем же курсом", - отметила спикер.По ее словам, молодым законодателям уже совсем скоро предстоит взять штурвал в свои руки и определять курс развития своих стран. И здесь многое будет зависеть от умения выстраивать коммуникацию, в том числе международную."Поэтому я прошу вас - не теряйте эту "связующую нить" между нашими государствами и народами. Делитесь успешным опытом, развивайте диалог. Ведь только так можно решить общие проблемы, обеспечить устойчивое развитие вперёд, которое всем нам необходимо", - заключила сенатор.

https://ria.ru/20220407/rezervy-1782372841.html

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789367808.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, валентина матвиенко, совет федерации рф