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“Всегда готов!”: пионерское движение отмечает 100-летний юбилей

“Всегда готов!”: пионерское движение отмечает 100-летний юбилей - РИА Новости, 19.05.2022

“Всегда готов!”: пионерское движение отмечает 100-летний юбилей

В России сегодня отмечают 100-летний юбилей пионерской организации. Пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов и учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации безграмотности.

2022-05-19T10:12

2022-05-19T10:12

2022-05-19T13:54

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За все время существования Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывало более 210 миллионов человек.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

“Всегда готов!”: пионерское движение отмечает 100-летний юбилей В России сегодня отмечают 100-летний юбилей пионерской организации. Датой рождения пионерского движения считается 19 мая 1922 года. Пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов и учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации безграмотности. За все время существования Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывало более 210 миллионов человек. 2022-05-19T10:12 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, общество, всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина, видео, социальный навигатор, сн_образование