https://ria.ru/20220519/pionery-1789390054.html
“Всегда готов!”: пионерское движение отмечает 100-летний юбилей
“Всегда готов!”: пионерское движение отмечает 100-летний юбилей - РИА Новости, 19.05.2022
“Всегда готов!”: пионерское движение отмечает 100-летний юбилей
В России сегодня отмечают 100-летний юбилей пионерской организации. Пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов и учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации безграмотности.
2022-05-19T10:12
2022-05-19T10:12
2022-05-19T13:54
видео
общество
всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина
социальный навигатор
сн_образование
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За все время существования Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывало более 210 миллионов человек.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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“Всегда готов!”: пионерское движение отмечает 100-летний юбилей
В России сегодня отмечают 100-летний юбилей пионерской организации. Датой рождения пионерского движения считается 19 мая 1922 года. Пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов и учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации безграмотности. За все время существования Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывало более 210 миллионов человек.
2022-05-19T10:12
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PT1M53S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, общество, всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина, видео, социальный навигатор, сн_образование
“Всегда готов!”: пионерское движение отмечает 100-летний юбилей
В России сегодня отмечают 100-летний юбилей пионерской организации. Пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов и учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации безграмотности.
2022-05-19T10:12
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PT1M53S
10:12 19.05.2022 (обновлено: 13:54 19.05.2022)
“Всегда готов!”: пионерское движение отмечает 100-летний юбилей
В России сегодня отмечают 100-летний юбилей пионерской организации. Пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов и учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации безграмотности.
За все время существования Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывало более 210 миллионов человек.