https://ria.ru/20220519/pioner-1789107425.html

Всем ребятам пример: к 100-летию пионерского движения в СССР

Всем ребятам пример: к 100-летию пионерского движения в СССР - РИА Новости, 19.05.2022

Всем ребятам пример: к 100-летию пионерского движения в СССР

Сто лет назад, 19 мая 1922 года, в СССР была создана пионерская организация. В разные годы ее воспитанники помогали бороться с беспризорностью и неграмотностью, РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:15

2022-05-19T11:15

2022-05-19T11:23

фото

ссср

всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина

юрий гагарин (космонавт)

леонид брежнев

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Сто лет назад, 19 мая 1922 года, в СССР была создана пионерская организация. В разные годы ее воспитанники помогали бороться с беспризорностью и неграмотностью, дежурили в госпиталях и поддерживали семьи фронтовиков, участвовали в субботниках и массовых мероприятиях. Юные ленинцы — в фотоленте Ria.ru.

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, ссср, всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина, юрий гагарин (космонавт), леонид брежнев