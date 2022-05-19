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Всем ребятам пример: к 100-летию пионерского движения в СССР - РИА Новости, 19.05.2022
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Всем ребятам пример: к 100-летию пионерского движения в СССР
Всем ребятам пример: к 100-летию пионерского движения в СССР - РИА Новости, 19.05.2022
Всем ребятам пример: к 100-летию пионерского движения в СССР
Сто лет назад, 19 мая 1922 года, в СССР была создана пионерская организация. В разные годы ее воспитанники помогали бороться с беспризорностью и неграмотностью, РИА Новости, 19.05.2022
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ссср
всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина
юрий гагарин (космонавт)
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Сто лет назад, 19 мая 1922 года, в СССР была создана пионерская организация. В разные годы ее воспитанники помогали бороться с беспризорностью и неграмотностью, дежурили в госпиталях и поддерживали семьи фронтовиков, участвовали в субботниках и массовых мероприятиях. Юные ленинцы — в фотоленте Ria.ru.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, ссср, всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина, юрий гагарин (космонавт), леонид брежнев
11:15 19.05.2022 (обновлено: 11:23 19.05.2022)
 

Всем ребятам пример: к 100-летию пионерского движения в СССР

Читать ria.ru в
Сто лет назад, 19 мая 1922 года, в СССР была создана пионерская организация. В разные годы ее воспитанники помогали бороться с беспризорностью и неграмотностью, дежурили в госпиталях и поддерживали семьи фронтовиков, участвовали в субботниках и массовых мероприятиях. Юные ленинцы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Лев Поликашин / Перейти в фотобанк

Пионерская организация возникла вместо существовавшей в России до революции скаутской.

Участники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленин
1 из 19

Пионерская организация возникла вместо существовавшей в России до революции скаутской.

© РИА Новости / Лев Поликашин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

До 1924 года она носила имя Спартака, а после смерти Ленина была названа в честь вождя революции.

Выступление участников художественной самодеятельности села Кольцовка совхоза имени И.В.Сталина. Чувашия, 1940 год
2 из 19

До 1924 года она носила имя Спартака, а после смерти Ленина была названа в честь вождя революции.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Исаак Тункель / Перейти в фотобанк

Практически сразу появились главные символы пионеров: галстук, значок, салют, песни, обычаи и девиз "Будь готов!".

На фото: Юрий Гагарин во всесоюзном лагере "Артек". Героя-космонавта принимают в почетные пионеры.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин на встрече с пионерами во Всесоюзном пионерском лагере Артек. Принятие героя-космонавта в почетные пионеры Артека
3 из 19

Практически сразу появились главные символы пионеров: галстук, значок, салют, песни, обычаи и девиз "Будь готов!".

На фото: Юрий Гагарин во всесоюзном лагере "Артек". Героя-космонавта принимают в почетные пионеры.

© РИА Новости / Исаак Тункель
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© РИА Новости / Лев Поликашин / Перейти в фотобанк

Руководители Советского государства видели в пионерии форму воспитания нового человека.

Парад на Красной площади в Москве, посвященный празднованию 41-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина
4 из 19

Руководители Советского государства видели в пионерии форму воспитания нового человека.

© РИА Новости / Лев Поликашин
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

Первые пионеры участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью и ликвидации неграмотности.

Птенец вороны сидит на плече у пионера из школьного лесничества Борисовского лесного хозяйства
5 из 19

Первые пионеры участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью и ликвидации неграмотности.

© РИА Новости / Юрий Сомов
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© РИА Новости / Давид Шоломович / Перейти в фотобанк

Позже объединения пионеров стали создавать в школах.

Участники торжественной церемонии принятия в пионеры на Красной площади в Москве
6 из 19

Позже объединения пионеров стали создавать в школах.

© РИА Новости / Давид Шоломович
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© РИА Новости / Яков Халип / Перейти в фотобанк

В 1940-е годы по всей стране развернулось тимуровское движение, возникновение которого связано с именем писателя Аркадия Гайдара и повестью "Тимур и его команда".

Поэт Константин Симонов на встрече с пионерами
7 из 19

В 1940-е годы по всей стране развернулось тимуровское движение, возникновение которого связано с именем писателя Аркадия Гайдара и повестью "Тимур и его команда".

© РИА Новости / Яков Халип
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© РИА Новости / Лев Поликашин / Перейти в фотобанк

Пионеры помогали семьям фронтовиков, дежурили в госпиталях, ухаживали за ранеными бойцами, работали на предприятиях и колхозных полях.

Юные пионеры-пожарные - участники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина
8 из 19

Пионеры помогали семьям фронтовиков, дежурили в госпиталях, ухаживали за ранеными бойцами, работали на предприятиях и колхозных полях.

© РИА Новости / Лев Поликашин
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© РИА Новости / В. Бак / Перейти в фотобанк

В 1950-е — 1970-е годы пионерские мероприятия изменили направленность: их целью стало воспитание патриота и порядочного гражданина, ведущего здоровый образ жизни.

Пионеры города Северодонецка Донецкой области. 1972 год
9 из 19

В 1950-е — 1970-е годы пионерские мероприятия изменили направленность: их целью стало воспитание патриота и порядочного гражданина, ведущего здоровый образ жизни.

© РИА Новости / В. Бак
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© РИА Новости / Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанк

В это время у пионеров были популярны туристские походы, смотры, всесоюзные игры и спортивные соревнования.

Ученики средней школы города Рыбное Рязанской области на экскурсии в Музее истории пчеловодства
10 из 19

В это время у пионеров были популярны туристские походы, смотры, всесоюзные игры и спортивные соревнования.

© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в фотобанк

Участники клуба юных космонавтов Московского дворца пионеров.

Члены клуба юных космонавтов Московского дворца пионеров Наташа Старостенкова и Ольга Бодягина
11 из 19

Участники клуба юных космонавтов Московского дворца пионеров.

© РИА Новости / Олег Иванов
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© РИА Новости / Борис Кавашкин / Перейти в фотобанк

Организация была массовой, пионерами становились практически все школьники в возрасте от девяти до 14 лет.

Школьники идут в школу 1 сентября 1973 года
12 из 19

Организация была массовой, пионерами становились практически все школьники в возрасте от девяти до 14 лет.

© РИА Новости / Борис Кавашкин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

За время существования Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывало более 210 миллионов человек.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря Артек в Крыму
13 из 19

За время существования Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывало более 210 миллионов человек.

© РИА Новости
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© РИА Новости / А. Зотов / Перейти в фотобанк

Основной организационной формой у пионеров была дружина. По рекомендации совета дружины лучших рекомендовали в комсомол.

Сбор урожая томатов в колхозе Советская Россия
14 из 19

Основной организационной формой у пионеров была дружина. По рекомендации совета дружины лучших рекомендовали в комсомол.

© РИА Новости / А. Зотов
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© РИА Новости / И. Гольдберг / Перейти в фотобанк

Принимали в пионеры в торжественной обстановке. Коммунист, комсомолец или старший пионер вручал "новобранцу" красный галстук и значок.

Встреча школьников с делегацией из Вьетнама
15 из 19

Принимали в пионеры в торжественной обстановке. Коммунист, комсомолец или старший пионер вручал "новобранцу" красный галстук и значок.

© РИА Новости / И. Гольдберг
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Каждый новичок произносил клятву: "Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить, учиться и бороться как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров Советского Союза".

Советские пионеры во время демонстрации в честь 60-летия пионерской организации им. В. И. Ленина
16 из 19

Каждый новичок произносил клятву: "Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить, учиться и бороться как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров Советского Союза".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанк

После перестройки пионерская организация отказалась от политической окраски, взяв новый девиз: "За Родину, добро и справедливость".

Всероссийский ордена Знак Почёта“ пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ Орлёнок“ в Туапсинском районе Краснодарского края. 1974 год
17 из 19

После перестройки пионерская организация отказалась от политической окраски, взяв новый девиз: "За Родину, добро и справедливость".

© РИА Новости / Валерий Шустов
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Предпринимались попытки реформировать пионерское движение, однако прежнего масштаба достичь не удавалось.

Дети готовятся к торжественной церемонии приема школьников в пионеры на Красной площади в Москве
18 из 19

Предпринимались попытки реформировать пионерское движение, однако прежнего масштаба достичь не удавалось.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В день столетия пионерии в Госдуму внесли законопроект о новом российском движении детей и молодежи "Большая перемена".

Участники церемонии посвящения в пионеры учащихся новосибирских школ перед домом культуры им. М. Горького в Новосибирске
19 из 19

В день столетия пионерии в Госдуму внесли законопроект о новом российском движении детей и молодежи "Большая перемена".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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ФотоСССРВсесоюзная пионерская организация имени В.И. ЛенинаЮрий Гагарин (космонавт)Леонид Брежнев
 
 
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