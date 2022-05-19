Всем ребятам пример: к 100-летию пионерского движения в СССР
Пионерская организация возникла вместо существовавшей в России до революции скаутской.
Пионерская организация возникла вместо существовавшей в России до революции скаутской.
До 1924 года она носила имя Спартака, а после смерти Ленина была названа в честь вождя революции.
До 1924 года она носила имя Спартака, а после смерти Ленина была названа в честь вождя революции.
Практически сразу появились главные символы пионеров: галстук, значок, салют, песни, обычаи и девиз "Будь готов!".
На фото: Юрий Гагарин во всесоюзном лагере "Артек". Героя-космонавта принимают в почетные пионеры.
Практически сразу появились главные символы пионеров: галстук, значок, салют, песни, обычаи и девиз "Будь готов!".
На фото: Юрий Гагарин во всесоюзном лагере "Артек". Героя-космонавта принимают в почетные пионеры.
Руководители Советского государства видели в пионерии форму воспитания нового человека.
Руководители Советского государства видели в пионерии форму воспитания нового человека.
Первые пионеры участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью и ликвидации неграмотности.
Первые пионеры участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью и ликвидации неграмотности.
Позже объединения пионеров стали создавать в школах.
Позже объединения пионеров стали создавать в школах.
В 1940-е годы по всей стране развернулось тимуровское движение, возникновение которого связано с именем писателя Аркадия Гайдара и повестью "Тимур и его команда".
В 1940-е годы по всей стране развернулось тимуровское движение, возникновение которого связано с именем писателя Аркадия Гайдара и повестью "Тимур и его команда".
Пионеры помогали семьям фронтовиков, дежурили в госпиталях, ухаживали за ранеными бойцами, работали на предприятиях и колхозных полях.
Пионеры помогали семьям фронтовиков, дежурили в госпиталях, ухаживали за ранеными бойцами, работали на предприятиях и колхозных полях.
В 1950-е — 1970-е годы пионерские мероприятия изменили направленность: их целью стало воспитание патриота и порядочного гражданина, ведущего здоровый образ жизни.
В 1950-е — 1970-е годы пионерские мероприятия изменили направленность: их целью стало воспитание патриота и порядочного гражданина, ведущего здоровый образ жизни.
В это время у пионеров были популярны туристские походы, смотры, всесоюзные игры и спортивные соревнования.
В это время у пионеров были популярны туристские походы, смотры, всесоюзные игры и спортивные соревнования.
Участники клуба юных космонавтов Московского дворца пионеров.
Участники клуба юных космонавтов Московского дворца пионеров.
Организация была массовой, пионерами становились практически все школьники в возрасте от девяти до 14 лет.
Организация была массовой, пионерами становились практически все школьники в возрасте от девяти до 14 лет.
За время существования Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывало более 210 миллионов человек.
За время существования Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывало более 210 миллионов человек.
Основной организационной формой у пионеров была дружина. По рекомендации совета дружины лучших рекомендовали в комсомол.
Основной организационной формой у пионеров была дружина. По рекомендации совета дружины лучших рекомендовали в комсомол.
Принимали в пионеры в торжественной обстановке. Коммунист, комсомолец или старший пионер вручал "новобранцу" красный галстук и значок.
Принимали в пионеры в торжественной обстановке. Коммунист, комсомолец или старший пионер вручал "новобранцу" красный галстук и значок.
Каждый новичок произносил клятву: "Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить, учиться и бороться как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров Советского Союза".
Каждый новичок произносил клятву: "Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить, учиться и бороться как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров Советского Союза".
После перестройки пионерская организация отказалась от политической окраски, взяв новый девиз: "За Родину, добро и справедливость".
После перестройки пионерская организация отказалась от политической окраски, взяв новый девиз: "За Родину, добро и справедливость".
Предпринимались попытки реформировать пионерское движение, однако прежнего масштаба достичь не удавалось.
Предпринимались попытки реформировать пионерское движение, однако прежнего масштаба достичь не удавалось.
В день столетия пионерии в Госдуму внесли законопроект о новом российском движении детей и молодежи "Большая перемена".
В день столетия пионерии в Госдуму внесли законопроект о новом российском движении детей и молодежи "Большая перемена".