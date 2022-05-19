https://ria.ru/20220519/pervomaysk-1789613127.html

В город Первомайск в Донбассе доставили гуманитарную помощь от Калуги

В город Первомайск в Донбассе доставили гуманитарную помощь от Калуги - РИА Новости, 19.05.2022

В город Первомайск в Донбассе доставили гуманитарную помощь от Калуги

Гуманитарную помощь от Калужской области доставили в город Первомайск в ЛНР при содействии Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:25

2022-05-19T23:25

2022-05-19T23:25

владимир путин

первомайск

калужская область

донбасс

общероссийский народный фронт

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ПЕРВОМАЙСК, 19 мая - РИА Новости. Гуманитарную помощь от Калужской области доставили в город Первомайск в ЛНР при содействии Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщил РИА Новости заместитель председателя Законодательного собрания Калужской области, руководитель Калужского РИК "Единая Россия" Александр Ефремов.Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин рассказал РИА Новости о водной блокаде и постоянных обстрелах города со стороны украинских силовиков. По данным местной администрации, в результате обстрелов украинских войск в городе повреждено более 1,1 тысячи объектов."Это гуманитарный груз от Калужской области для жителей города Первомайск. Пострадавшая территория, жители, конечно, находятся на данном этапе в сложной ситуации, и Калужская область приняла решение о помощи городу Первомайск", - рассказал Ефремов.Он уточнил, что в четверг в город привезли первые две фуры с продуктами и предметами первой необходимости. "Также наши общественные организации и учреждения передали книги для детишек Первомайска, которые сейчас обучаются на удаленно, но тем не менее мы им тоже будем помогать в учебном процессе", - уточнил собеседник агентства.По словам Ефремова, планируются еще поставки гуманитарной помощи из Калужской области."Калужская область собрала гуманитарный груз - это и питание, и средства гигиены и книжки для деток, и доставили их на федеральный склад в Ростове-на-Дону, и сегодня ночью мы привезли из Ростова гуманитарную помощь в Луганск, из Луганска в Первомайск. Помогаем, чем можем", - рассказал РИА Новости руководитель исполкома ОНФ в Ростовской области Алексей Варяница во время разгрузки гумпомощи в Первомайске.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220516/gumpomosch-1788907990.html

https://ria.ru/20220512/pomosch-1788151214.html

первомайск

калужская область

донбасс

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владимир путин, первомайск, калужская область, донбасс, общероссийский народный фронт