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Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы - РИА Новости, 19.05.2022
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Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы
Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы - РИА Новости, 19.05.2022
Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы
Власти Перу решили с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения, сообщила газета El... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T23:59
2022-05-19T23:59
в мире
здоровье - общество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Власти Перу решили с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения, сообщила газета El Comercio со ссылкой на главу Минздрава Хорхе Лопеса Пенью."Мы объявляем тревогу, она вступит в действие с завтрашнего дня. До сих пор у нас нет случаев, но мы принимаем эту меру, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям", - приводит СМИ слова министра.Пенья также сообщил, что Минздрав рассматривает возможность закупки вакцин против этой болезни.Обезьянья оспа была выявлена в целом ряде европейских стран.Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное (т.е. передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
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в мире, здоровье - общество
23:59 19.05.2022
 
Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы

El Comercio: Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы

© Fotolia / svetamartРебенок с высокой температурой
Ребенок с высокой температурой - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Fotolia / svetamart
Ребенок с высокой температурой. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Власти Перу решили с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения, сообщила газета El Comercio со ссылкой на главу Минздрава Хорхе Лопеса Пенью.
"Мы объявляем тревогу, она вступит в действие с завтрашнего дня. До сих пор у нас нет случаев, но мы принимаем эту меру, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям", - приводит СМИ слова министра.
Обезьяны породы капуцин-плакса - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 11:47
Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян как низкий
Пенья также сообщил, что Минздрав рассматривает возможность закупки вакцин против этой болезни.
Обезьянья оспа была выявлена в целом ряде европейских стран.
Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное (т.е. передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
 
В миреЗдоровье - Общество
 
 
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