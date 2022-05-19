https://ria.ru/20220519/peru-1789617097.html

Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы

Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы - РИА Новости, 19.05.2022

Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы

Власти Перу решили с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения, сообщила газета El... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:59

2022-05-19T23:59

2022-05-19T23:59

в мире

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131995/85/1319958540_46:0:1954:1073_1920x0_80_0_0_88a860266fc298a73ac760c3a56636a0.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Власти Перу решили с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения, сообщила газета El Comercio со ссылкой на главу Минздрава Хорхе Лопеса Пенью."Мы объявляем тревогу, она вступит в действие с завтрашнего дня. До сих пор у нас нет случаев, но мы принимаем эту меру, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям", - приводит СМИ слова министра.Пенья также сообщил, что Минздрав рассматривает возможность закупки вакцин против этой болезни.Обезьянья оспа была выявлена в целом ряде европейских стран.Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное (т.е. передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

https://ria.ru/20220519/ospa-1789412806.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество