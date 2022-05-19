https://ria.ru/20220519/peru-1789617097.html
Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы
Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы - РИА Новости, 19.05.2022
Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы
Власти Перу решили с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения, сообщила газета El... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T23:59
2022-05-19T23:59
2022-05-19T23:59
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Власти Перу решили с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения, сообщила газета El Comercio со ссылкой на главу Минздрава Хорхе Лопеса Пенью."Мы объявляем тревогу, она вступит в действие с завтрашнего дня. До сих пор у нас нет случаев, но мы принимаем эту меру, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям", - приводит СМИ слова министра.Пенья также сообщил, что Минздрав рассматривает возможность закупки вакцин против этой болезни.Обезьянья оспа была выявлена в целом ряде европейских стран.Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное (т.е. передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
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в мире, здоровье - общество
Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы
El Comercio: Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости.
Власти Перу решили с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения, сообщила
газета El Comercio со ссылкой на главу Минздрава Хорхе Лопеса Пенью.
"Мы объявляем тревогу, она вступит в действие с завтрашнего дня. До сих пор у нас нет случаев, но мы принимаем эту меру, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям", - приводит СМИ слова министра.
Пенья также сообщил, что Минздрав рассматривает возможность закупки вакцин против этой болезни.
Обезьянья оспа была выявлена в целом ряде европейских стран.
Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное (т.е. передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.