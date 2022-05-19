Депутат Госдумы предложил связать Сочи и Крым морскими перевозками
Депутат Госдумы Белик предложил связать Сочи и Крым морскими перевозками
Морской вокзал в Сочи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик предложил связать Сочи и Крым прямыми пригородными поездами и морскими перевозками.
"В условиях вышеуказанных ограничений, связанных с авиасообщением, считаю необходимым и обоснованным запуск морских пассажирских судов на подводных крыльях "Комета-120" по маршруту Сочи - Севастополь. Этот вопрос я изложил в депутатском обращении в адрес министра транспорта Российской Федерации", - сказал Белик, слова которого приводит его пресс-служба.
17 мая, 19:46ТуризмОбъем перевозок в Крым летом вырастет вдвое
Кроме того, Белик подчеркнул, что с учетом режима временного ограничения авиасообщения в ряд аэропортов страны, многие граждане при посещении Крыма выбирают маршрут авиаперелета до Сочи с последующим трансфером на полуостров.
"На сегодня отсутствуют прямые пригородные поезда класса "Ласточка" и "Ласточка-премиум" по маршруту Сочи - Симферополь - Севастополь. Запуск подобного маршрута помог бы разгрузить пассажиропоток на поездах №28Ч "Таврия", улучшив транспортную доступность субъектов Российской Федерации - города федерального значения Севастополя и Республики Крым - для туристов и местных жителей", - подчеркнул Белик.
По его словам, в преддверии туристического сезона важно повысить транспортную доступность Крыма.
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая, сообщила в среду Росавиация.