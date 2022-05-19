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Депутат Госдумы предложил связать Сочи и Крым морскими перевозками - РИА Новости, 19.05.2022
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Туризм
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Депутат Госдумы предложил связать Сочи и Крым морскими перевозками
Депутат Госдумы предложил связать Сочи и Крым морскими перевозками - РИА Новости, 19.05.2022
Депутат Госдумы предложил связать Сочи и Крым морскими перевозками
Депутат Госдумы Дмитрий Белик предложил связать Сочи и Крым прямыми пригородными поездами и морскими перевозками. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:44
2022-05-19T15:44
туризм
россия
республика крым
краснодарский край
сочи
севастополь
симферополь
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик предложил связать Сочи и Крым прямыми пригородными поездами и морскими перевозками."В условиях вышеуказанных ограничений, связанных с авиасообщением, считаю необходимым и обоснованным запуск морских пассажирских судов на подводных крыльях "Комета-120" по маршруту Сочи - Севастополь. Этот вопрос я изложил в депутатском обращении в адрес министра транспорта Российской Федерации", - сказал Белик, слова которого приводит его пресс-служба.Кроме того, Белик подчеркнул, что с учетом режима временного ограничения авиасообщения в ряд аэропортов страны, многие граждане при посещении Крыма выбирают маршрут авиаперелета до Сочи с последующим трансфером на полуостров."На сегодня отсутствуют прямые пригородные поезда класса "Ласточка" и "Ласточка-премиум" по маршруту Сочи - Симферополь - Севастополь. Запуск подобного маршрута помог бы разгрузить пассажиропоток на поездах №28Ч "Таврия", улучшив транспортную доступность субъектов Российской Федерации - города федерального значения Севастополя и Республики Крым - для туристов и местных жителей", - подчеркнул Белик.По его словам, в преддверии туристического сезона важно повысить транспортную доступность Крыма.Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая, сообщила в среду Росавиация.
https://ria.ru/20220517/krym-1789029473.html
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россия, республика крым, краснодарский край, сочи, севастополь, симферополь, туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), госдума рф
15:44 19.05.2022
 
Депутат Госдумы предложил связать Сочи и Крым морскими перевозками

Депутат Госдумы Белик предложил связать Сочи и Крым морскими перевозками

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМорской вокзал в Сочи
Морской вокзал в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Морской вокзал в Сочи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик предложил связать Сочи и Крым прямыми пригородными поездами и морскими перевозками.
"В условиях вышеуказанных ограничений, связанных с авиасообщением, считаю необходимым и обоснованным запуск морских пассажирских судов на подводных крыльях "Комета-120" по маршруту Сочи - Севастополь. Этот вопрос я изложил в депутатском обращении в адрес министра транспорта Российской Федерации", - сказал Белик, слова которого приводит его пресс-служба.
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Кроме того, Белик подчеркнул, что с учетом режима временного ограничения авиасообщения в ряд аэропортов страны, многие граждане при посещении Крыма выбирают маршрут авиаперелета до Сочи с последующим трансфером на полуостров.
"На сегодня отсутствуют прямые пригородные поезда класса "Ласточка" и "Ласточка-премиум" по маршруту Сочи - Симферополь - Севастополь. Запуск подобного маршрута помог бы разгрузить пассажиропоток на поездах №28Ч "Таврия", улучшив транспортную доступность субъектов Российской Федерации - города федерального значения Севастополя и Республики Крым - для туристов и местных жителей", - подчеркнул Белик.
По его словам, в преддверии туристического сезона важно повысить транспортную доступность Крыма.
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая, сообщила в среду Росавиация.
 
ТуризмРоссияРеспублика КрымКраснодарский крайСочиСевастопольСимферопольТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Госдума РФ
 
 
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