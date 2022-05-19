https://ria.ru/20220519/perevozki-1789505369.html

Депутат Госдумы предложил связать Сочи и Крым морскими перевозками

Депутат Госдумы предложил связать Сочи и Крым морскими перевозками - РИА Новости, 19.05.2022

Депутат Госдумы предложил связать Сочи и Крым морскими перевозками

Депутат Госдумы Дмитрий Белик предложил связать Сочи и Крым прямыми пригородными поездами и морскими перевозками. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:44

2022-05-19T15:44

2022-05-19T15:44

туризм

россия

республика крым

краснодарский край

сочи

севастополь

симферополь

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик предложил связать Сочи и Крым прямыми пригородными поездами и морскими перевозками."В условиях вышеуказанных ограничений, связанных с авиасообщением, считаю необходимым и обоснованным запуск морских пассажирских судов на подводных крыльях "Комета-120" по маршруту Сочи - Севастополь. Этот вопрос я изложил в депутатском обращении в адрес министра транспорта Российской Федерации", - сказал Белик, слова которого приводит его пресс-служба.Кроме того, Белик подчеркнул, что с учетом режима временного ограничения авиасообщения в ряд аэропортов страны, многие граждане при посещении Крыма выбирают маршрут авиаперелета до Сочи с последующим трансфером на полуостров."На сегодня отсутствуют прямые пригородные поезда класса "Ласточка" и "Ласточка-премиум" по маршруту Сочи - Симферополь - Севастополь. Запуск подобного маршрута помог бы разгрузить пассажиропоток на поездах №28Ч "Таврия", улучшив транспортную доступность субъектов Российской Федерации - города федерального значения Севастополя и Республики Крым - для туристов и местных жителей", - подчеркнул Белик.По его словам, в преддверии туристического сезона важно повысить транспортную доступность Крыма.Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая, сообщила в среду Росавиация.

https://ria.ru/20220517/krym-1789029473.html

россия

республика крым

краснодарский край

сочи

севастополь

симферополь

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, краснодарский край, сочи, севастополь, симферополь, туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), госдума рф