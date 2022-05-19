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В Приморье арестовали участника перестрелки, в которой погиб человек
В Приморье арестовали участника перестрелки, в которой погиб человек - РИА Новости, 19.05.2022
В Приморье арестовали участника перестрелки, в которой погиб человек
Суд в Приморье заключил под стражу третьего подозреваемого в перестрелке в селе Рощино, в результате которого погиб один человек и пострадали двое, сообщает... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T07:43
2022-05-19T07:43
2022-05-19T07:43
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу третьего подозреваемого в перестрелке в селе Рощино, в результате которого погиб один человек и пострадали двое, сообщает краевая прокуратура.В соцсетях ранее появилось видео конфликта со стрельбой на парковке с участием около 10 молодых людей. Минимум у двоих из них были предметы, похожие на ружья. Автор видео сообщает, что конфликт начался между пьяными местными жителями из-за женщины. В краевом УМВД сообщили РИА Новости, что при стрельбе в ходе конфликта между двумя компаниями мужчина 1998 года рождения был смертельно ранен и скончался в больнице. Еще два человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения. Возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, в конфликте участвовали 12 человек. Полицейские задержали троих подозреваемых, двоих из них — 35-летнего и 18-летнего фигурантов — в среду заключили под стражу на 2 месяца."Сегодня с учетом мнения государственного обвинителя Красноармейский районный суд избрал 41-летнему подозреваемому в совершении убийства общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — сообщает прокуратура.Отмечается, что фигурант ранее отказывался от дачи пояснений по обстоятельствам стрельбы, в судебном заседании ограничился краткими пояснениями о ее причинах.
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происшествия, владивосток, приморский край, россия
В Приморье арестовали участника перестрелки, в которой погиб человек
Суд в Приморье арестовал третьего участника перестрелки, в которой погиб человек
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу третьего подозреваемого в перестрелке в селе Рощино, в результате которого погиб один человек и пострадали двое, сообщает краевая прокуратура.
В соцсетях ранее появилось видео конфликта со стрельбой на парковке с участием около 10 молодых людей. Минимум у двоих из них были предметы, похожие на ружья. Автор видео сообщает, что конфликт начался между пьяными местными жителями из-за женщины. В краевом УМВД сообщили РИА Новости, что при стрельбе в ходе конфликта между двумя компаниями мужчина 1998 года рождения был смертельно ранен и скончался в больнице. Еще два человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения. Возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, в конфликте участвовали 12 человек. Полицейские задержали троих подозреваемых, двоих из них — 35-летнего и 18-летнего фигурантов — в среду заключили под стражу на 2 месяца.
"Сегодня с учетом мнения государственного обвинителя Красноармейский районный суд избрал 41-летнему подозреваемому в совершении убийства общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — сообщает прокуратура.
Отмечается, что фигурант ранее отказывался от дачи пояснений по обстоятельствам стрельбы, в судебном заседании ограничился краткими пояснениями о ее причинах.