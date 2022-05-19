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Посол Украины в ФРГ призвал к возобновлению "нормандского формата" - РИА Новости, 19.05.2022
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Посол Украины в ФРГ призвал к возобновлению "нормандского формата"
Посол Украины в ФРГ призвал к возобновлению "нормандского формата" - РИА Новости, 19.05.2022
Посол Украины в ФРГ призвал к возобновлению "нормандского формата"
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал возобновить работу "нормандского формата" для заключения перемирия, об этом дипломат заявил в интервью медиа-группе... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:24
2022-05-19T12:44
андрей мельник
украина
германия
владимир путин
в мире
владимир зеленский
владимир мединский
россия
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БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал возобновить работу "нормандского формата" для заключения перемирия, об этом дипломат заявил в интервью медиа-группе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)."Этот нормандский формат не был отменен, несмотря на развязанную… войну. Это означает, что мы исходит из того как Германия, так и Франция в состоянии продолжать исполнять здесь роль посредника. И поэтому важно, чтобы канцлер (ФРГ Олаф) Шольц как можно скорее посетил Киев.Есть телефонные переговоры с (президентом России Владимиром) Путиным как со стороны господина Шольца, так и господина (президента Франции Эммануэля) Макрона. Это означает, что тут уже есть определенная основа для доверия. Было бы неправильно не использовать этот шанс", - сказал Мельник, добавив, что "доверие к Германии и Франции есть на Украине, возможно, и в России".Мельник подчеркнул, что "инициатива находится в немецких руках – решить сегодня, выжидать ли, смотреть, чем это закончится, или взять на себя эту инициативу и не только, как мы надеемся, снабжать нас все активнее оружием, но и параллельно начать эти мирные переговоры".Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.Ранее канцлер Шольц неоднократно говорил о том, что решение об условиях заключения мирного соглашения с Россией и послевоенном устройстве Украины должны принять исключительно украинцы.
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андрей мельник, украина, германия, владимир путин, в мире, владимир зеленский, владимир мединский, россия
12:24 19.05.2022 (обновлено: 12:44 19.05.2022)
 
Посол Украины в ФРГ призвал к возобновлению "нормандского формата"

Посол Украины Мельник призвал возобновить "нормандский формат" для заключения перемирия

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал возобновить работу "нормандского формата" для заключения перемирия, об этом дипломат заявил в интервью медиа-группе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
"Этот нормандский формат не был отменен, несмотря на развязанную… войну. Это означает, что мы исходит из того как Германия, так и Франция в состоянии продолжать исполнять здесь роль посредника. И поэтому важно, чтобы канцлер (ФРГ Олаф) Шольц как можно скорее посетил Киев.
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Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой
Есть телефонные переговоры с (президентом России Владимиром) Путиным как со стороны господина Шольца, так и господина (президента Франции Эммануэля) Макрона. Это означает, что тут уже есть определенная основа для доверия. Было бы неправильно не использовать этот шанс", - сказал Мельник, добавив, что "доверие к Германии и Франции есть на Украине, возможно, и в России".
Мельник подчеркнул, что "инициатива находится в немецких руках – решить сегодня, выжидать ли, смотреть, чем это закончится, или взять на себя эту инициативу и не только, как мы надеемся, снабжать нас все активнее оружием, но и параллельно начать эти мирные переговоры".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
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Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
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Ранее канцлер Шольц неоднократно говорил о том, что решение об условиях заключения мирного соглашения с Россией и послевоенном устройстве Украины должны принять исключительно украинцы.
 
Андрей МельникУкраинаГерманияВладимир ПутинВ миреВладимир ЗеленскийВладимир МединскийРоссия
 
 
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