https://ria.ru/20220519/peregovory-1789572689.html
Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной
Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.05.2022
Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной
Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной, говорится в совместном заявлении, распространённом МИД Индии. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:23
2022-05-19T19:23
2022-05-19T19:23
в мире
здоровье - общество
владимир путин
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780677307_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_5de47ecfd11d7adef534bce00062848e.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной, говорится в совместном заявлении, распространённом МИД Индии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/peregovory-1789469388.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780677307_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_cfe7a0a4239c6a46db1b9301abce1cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, брикс
Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной
Главы МИД стран БРИКС поддержали российско-украинские переговоры