https://ria.ru/20220519/peregovory-1789572689.html

Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной

Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.05.2022

Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной

Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной, говорится в совместном заявлении, распространённом МИД Индии. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:23

2022-05-19T19:23

2022-05-19T19:23

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной, говорится в совместном заявлении, распространённом МИД Индии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/peregovory-1789469388.html

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в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, брикс