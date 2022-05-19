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Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.05.2022
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Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной
Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.05.2022
Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной
Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной, говорится в совместном заявлении, распространённом МИД Индии. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:23
2022-05-19T19:23
в мире
здоровье - общество
владимир путин
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
брикс
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной, говорится в совместном заявлении, распространённом МИД Индии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, брикс
19:23 19.05.2022
 
Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной

Главы МИД стран БРИКС поддержали российско-украинские переговоры

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной, говорится в совместном заявлении, распространённом МИД Индии.
"Министры обсудили ситуацию на Украине и поддержали переговоры между Россией и Украиной. Они выразили обеспокоенность последствиями конфликта для энергетической и продовольственной безопасности", - говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
14:18
Замглавы МИД заявил о готовности России вернуться к переговорам с Украиной
 
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