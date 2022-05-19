https://ria.ru/20220519/peregovory-1789556210.html

Герасимов поговорил по телефону с главой комитета начштабов США Милли

Герасимов поговорил по телефону с главой комитета начштабов США Милли - РИА Новости, 19.05.2022

Герасимов поговорил по телефону с главой комитета начштабов США Милли

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, стороны обсудили... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:20

2022-05-19T18:20

2022-05-19T18:29

россия

сша

валерий герасимов

марк милли

в мире

ситуация в днр и лнр

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине, сообщили в Минобороны России."Девятнадцатого мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220228/svyaz-1775501242.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, валерий герасимов, марк милли, в мире, ситуация в днр и лнр