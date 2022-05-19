18:20 19.05.2022 (обновлено: 18:29 19.05.2022)
Герасимов поговорил по телефону с главой комитета начштабов США Милли
Герасимов и глава комитета начштабов США Милли обсудили по телефону ситуацию на Украине
© Фото : Минобороны РФМарк Милли и Валерий Герасимов
© Фото : Минобороны РФ
Марк Милли и Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине, сообщили в Минобороны России.
"Девятнадцатого мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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