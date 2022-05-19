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Герасимов поговорил по телефону с главой комитета начштабов США Милли - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/peregovory-1789556210.html
Герасимов поговорил по телефону с главой комитета начштабов США Милли
Герасимов поговорил по телефону с главой комитета начштабов США Милли - РИА Новости, 19.05.2022
Герасимов поговорил по телефону с главой комитета начштабов США Милли
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, стороны обсудили... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:20
2022-05-19T18:29
россия
сша
валерий герасимов
марк милли
в мире
ситуация в днр и лнр
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине, сообщили в Минобороны России."Девятнадцатого мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, сша, валерий герасимов, марк милли, в мире, ситуация в днр и лнр
18:20 19.05.2022 (обновлено: 18:29 19.05.2022)
 
Герасимов поговорил по телефону с главой комитета начштабов США Милли

Герасимов и глава комитета начштабов США Милли обсудили по телефону ситуацию на Украине

© Фото : Минобороны РФМарк Милли и Валерий Герасимов
Марк Милли и Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
Марк Милли и Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине, сообщили в Минобороны России.
"Девятнадцатого мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 10:38
Пентагон хочет установить канал связи с Россией, сообщили СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВалерий ГерасимовМарк МиллиВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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