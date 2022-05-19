https://ria.ru/20220519/peregovory-1789469388.html

Замглавы МИД заявил о готовности России вернуться к переговорам с Украиной

Замглавы МИД заявил о готовности России вернуться к переговорам с Украиной - РИА Новости, 19.05.2022

Замглавы МИД заявил о готовности России вернуться к переговорам с Украиной

Москва готова вернуться к переговорам с Украиной, но при условии готовности к этому Киева, заявил пишут "Известия" со ссылкой на замглавы МИД России Руденко РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:18

2022-05-19T14:18

2022-05-19T14:28

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украина

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донбасс

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москва готова вернуться к переговорам с Украиной, но при условии готовности к этому Киева, заявил пишут "Известия" со ссылкой на замглавы МИД России Руденко"Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские партнеры", — заявил дипломат.По его словам, российская сторона вернется к диалогу, как только Киев захочет вернуться за стол переговоров.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html

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Севастиан Котов

в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин