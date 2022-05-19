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Замглавы МИД заявил о готовности России вернуться к переговорам с Украиной - РИА Новости, 19.05.2022
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Замглавы МИД заявил о готовности России вернуться к переговорам с Украиной
Замглавы МИД заявил о готовности России вернуться к переговорам с Украиной - РИА Новости, 19.05.2022
Замглавы МИД заявил о готовности России вернуться к переговорам с Украиной
Москва готова вернуться к переговорам с Украиной, но при условии готовности к этому Киева, заявил пишут "Известия" со ссылкой на замглавы МИД России Руденко РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:18
2022-05-19T14:28
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москва готова вернуться к переговорам с Украиной, но при условии готовности к этому Киева, заявил пишут "Известия" со ссылкой на замглавы МИД России Руденко"Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские партнеры", — заявил дипломат.По его словам, российская сторона вернется к диалогу, как только Киев захочет вернуться за стол переговоров.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин
14:18 19.05.2022 (обновлено: 14:28 19.05.2022)
 
Замглавы МИД заявил о готовности России вернуться к переговорам с Украиной

Замглавы МИД России Руденко заявил о готовности Москвы вернуться к переговорам с Украиной

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москва готова вернуться к переговорам с Украиной, но при условии готовности к этому Киева, заявил пишут "Известия" со ссылкой на замглавы МИД России Руденко
"Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские партнеры", — заявил дипломат.
По его словам, российская сторона вернется к диалогу, как только Киев захочет вернуться за стол переговоров.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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