14:18 19.05.2022 (обновлено: 14:28 19.05.2022)
Замглавы МИД заявил о готовности России вернуться к переговорам с Украиной
Замглавы МИД России Руденко заявил о готовности Москвы вернуться к переговорам с Украиной
Флаги России и Украины
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москва готова вернуться к переговорам с Украиной, но при условии готовности к этому Киева, заявил пишут "Известия" со ссылкой на замглавы МИД России Руденко
"Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские партнеры", — заявил дипломат.
По его словам, российская сторона вернется к диалогу, как только Киев захочет вернуться за стол переговоров.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.