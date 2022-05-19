https://ria.ru/20220519/pentagon-1789602611.html

Войска США не будут воевать на Украине, заявил Пентагон

Войска США не будут воевать на Украине, заявил Пентагон - РИА Новости, 19.05.2022

Войска США не будут воевать на Украине, заявил Пентагон

Войска США не будут отправлены на Украину, чтобы сражаться с Россией, позиция американского руководства по данному вопросу не изменилась, заявил в четверг... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:19

2022-05-19T22:19

2022-05-19T22:34

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Войска США не будут отправлены на Украину, чтобы сражаться с Россией, позиция американского руководства по данному вопросу не изменилась, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Президент (США Джо Байден) дал четко понять, что войска США не будут воевать на Украине. Эта позиция не изменилась", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789555220.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире