https://ria.ru/20220519/pentagon-1789602611.html
Войска США не будут воевать на Украине, заявил Пентагон
Войска США не будут воевать на Украине, заявил Пентагон - РИА Новости, 19.05.2022
Войска США не будут воевать на Украине, заявил Пентагон
Войска США не будут отправлены на Украину, чтобы сражаться с Россией, позиция американского руководства по данному вопросу не изменилась, заявил в четверг... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:19
2022-05-19T22:19
2022-05-19T22:34
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Войска США не будут отправлены на Украину, чтобы сражаться с Россией, позиция американского руководства по данному вопросу не изменилась, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Президент (США Джо Байден) дал четко понять, что войска США не будут воевать на Украине. Эта позиция не изменилась", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире
22:19 19.05.2022 (обновлено: 22:34 19.05.2022)
Войска США не будут воевать на Украине, заявил Пентагон
Войска США не будут воевать на Украине, заявил Пентагон