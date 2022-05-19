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Министры обороны США и Израиля обсудили Украину, Иран и Ближний Восток - РИА Новости, 19.05.2022
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Министры обороны США и Израиля обсудили Украину, Иран и Ближний Восток
Министры обороны США и Израиля обсудили Украину, Иран и Ближний Восток - РИА Новости, 19.05.2022
Министры обороны США и Израиля обсудили Украину, Иран и Ближний Восток
Министр обороны США Ллойд Остин в рамках переговоров в Вашингтоне с главой военного ведомства Израиля Биньямином Ганцем обсудил ситуацию на Украине, Ближнем... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:46
2022-05-19T19:50
в мире
владимир путин
украина
сша
ближний восток
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в рамках переговоров в Вашингтоне с главой военного ведомства Израиля Биньямином Ганцем обсудил ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Иране, сообщили в Пентагоне."Остин подчеркнул, что министерство обороны уделяет особое внимание тесному сотрудничеству с союзниками и партнерами для поддержки Украины в защите перед неспровоцированной и несправедливой агрессией со стороны России", - говорится в заявлении Пентагона.Кроме того, Остин подчеркнул важность деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и защиты гражданского населения в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.Он также подтвердил стремление США препятствовать получению Ираном ядерного оружия и принимать ответные меры на действия Тегерана в регионе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789436678.html
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в мире, владимир путин, украина, сша, ближний восток, министерство обороны сша
19:46 19.05.2022 (обновлено: 19:50 19.05.2022)
 
Министры обороны США и Израиля обсудили Украину, Иран и Ближний Восток

Пентагон: министры обороны США и Израиля обсудили Украину, Иран и Ближний Восток

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в рамках переговоров в Вашингтоне с главой военного ведомства Израиля Биньямином Ганцем обсудил ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Иране, сообщили в Пентагоне.
"Остин подчеркнул, что министерство обороны уделяет особое внимание тесному сотрудничеству с союзниками и партнерами для поддержки Украины в защите перед неспровоцированной и несправедливой агрессией со стороны России", - говорится в заявлении Пентагона.
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В МИД прокомментировали позицию Израиля по ситуации на Украине
Кроме того, Остин подчеркнул важность деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и защиты гражданского населения в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.
Он также подтвердил стремление США препятствовать получению Ираном ядерного оружия и принимать ответные меры на действия Тегерана в регионе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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