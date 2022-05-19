https://ria.ru/20220519/pamyatniki-1789365781.html

Матвиенко предложила установить памятники из Прибалтики на границе

Матвиенко предложила установить памятники из Прибалтики на границе - РИА Новости, 19.05.2022

Матвиенко предложила установить памятники из Прибалтики на границе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проработать возможность установки советских памятников из Прибалтики на российской границе с этими... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T01:18

2022-05-19T01:18

2022-05-19T01:18

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проработать возможность установки советских памятников из Прибалтики на российской границе с этими странами в том случае, если будет принято окончательное решение уничтожить монументы.По словам спикера Совфеда, это необходимо, чтобы люди, для которых эти памятники являются святынями, могли и 9 мая, и в другие дни, просто переходя границу, отдавать дань памяти."Возможно, такие варианты стоит рассмотреть и проработать. И конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий", — сказала Матвиенко.Она добавила, что нужно сделать все возможное, чтобы сохранить эти памятники там, где они сегодня стоят. Как подчеркнула спикер, этого хотят многие жители этих государств и это соответствует всем международным договорам.

https://ria.ru/20220518/pamyatnik-1789363484.html

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совет федерации рф, в мире, прибалтика, валентина матвиенко, россия, москва