Матвиенко предложила установить памятники из Прибалтики на границе
Матвиенко предложила установить советские памятники из Прибалтики на российской границе
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проработать возможность установки советских памятников из Прибалтики на российской границе с этими странами в том случае, если будет принято окончательное решение уничтожить монументы.
"Если уже дело дойдет до абсолютного беспредела и будет принято окончательное решение о сносе этих памятников, считаю, что их надо России, конечно, забрать, но не везти в Москву или другие регионы. А поставить на границе. Рижский — на границе с Латвией, а "Бронзового солдата" — на границе с Эстонией в Ленинградской области", — сказала она в интервью "Известиям".
По словам спикера Совфеда, это необходимо, чтобы люди, для которых эти памятники являются святынями, могли и 9 мая, и в другие дни, просто переходя границу, отдавать дань памяти.
"Возможно, такие варианты стоит рассмотреть и проработать. И конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий", — сказала Матвиенко.
Она добавила, что нужно сделать все возможное, чтобы сохранить эти памятники там, где они сегодня стоят. Как подчеркнула спикер, этого хотят многие жители этих государств и это соответствует всем международным договорам.