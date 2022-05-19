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Матвиенко предложила установить памятники из Прибалтики на границе - РИА Новости, 19.05.2022
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Матвиенко предложила установить памятники из Прибалтики на границе
Матвиенко предложила установить памятники из Прибалтики на границе - РИА Новости, 19.05.2022
Матвиенко предложила установить памятники из Прибалтики на границе
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проработать возможность установки советских памятников из Прибалтики на российской границе с этими... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T01:18
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совет федерации рф
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прибалтика
валентина матвиенко
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проработать возможность установки советских памятников из Прибалтики на российской границе с этими странами в том случае, если будет принято окончательное решение уничтожить монументы.По словам спикера Совфеда, это необходимо, чтобы люди, для которых эти памятники являются святынями, могли и 9 мая, и в другие дни, просто переходя границу, отдавать дань памяти."Возможно, такие варианты стоит рассмотреть и проработать. И конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий", — сказала Матвиенко.Она добавила, что нужно сделать все возможное, чтобы сохранить эти памятники там, где они сегодня стоят. Как подчеркнула спикер, этого хотят многие жители этих государств и это соответствует всем международным договорам.
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совет федерации рф, в мире, прибалтика, валентина матвиенко, россия, москва
01:18 19.05.2022
 
Матвиенко предложила установить памятники из Прибалтики на границе

Матвиенко предложила установить советские памятники из Прибалтики на российской границе

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проработать возможность установки советских памятников из Прибалтики на российской границе с этими странами в том случае, если будет принято окончательное решение уничтожить монументы.
"Если уже дело дойдет до абсолютного беспредела и будет принято окончательное решение о сносе этих памятников, считаю, что их надо России, конечно, забрать, но не везти в Москву или другие регионы. А поставить на границе. Рижский — на границе с Латвией, а "Бронзового солдата" — на границе с Эстонией в Ленинградской области", — сказала она в интервью "Известиям".
По словам спикера Совфеда, это необходимо, чтобы люди, для которых эти памятники являются святынями, могли и 9 мая, и в другие дни, просто переходя границу, отдавать дань памяти.
"Возможно, такие варианты стоит рассмотреть и проработать. И конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий", — сказала Матвиенко.
Она добавила, что нужно сделать все возможное, чтобы сохранить эти памятники там, где они сегодня стоят. Как подчеркнула спикер, этого хотят многие жители этих государств и это соответствует всем международным договорам.
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Совет Федерации РФВ миреПрибалтикаВалентина МатвиенкоРоссияМосква
 
 
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